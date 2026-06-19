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«Недосыпы тяжело даются»: Анна Невская рассказала, как совмещает материнство и работу

19 июня
2026 год

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19 июня 2026
Весной в семье 49-летней актрисы Анны Невской и 54-летнего режиссёра Дмитрия Клепацкого родился сын Даниил. К рождению ребёнка пара шла много лет, поэтому даже критика зрелого родительства, которую не преминули выдать некоторые доброхоты, не омрачила это радостное событие. Анна публикует в соцсетях фотографии с мужем и сыном и искренне делится с подписчиками своими эмоциями по поводу рождения малыша. 18 июня Даниилу исполнилось 3 месяца. По словам Анны, мальчик уже держит голову, пробует управлять руками и мурлыкает на своём "дельфиньем" наречии.

«Недосыпы тяжело даются»: Анна Невская рассказала, как совмещает материнство и работу
фото: Анна Невская с мужем и сыном/ Источник: соцсети Анны Невской


В интервью изданию «Woman.ru» актриса рассказала, как чувствует себя после родов: «Недосыпы, конечно, тяжело даются. Наверно, позже я смогу сказать, что ещё рассыпалось по здоровью, но хотелось бы, чтобы всё у меня было в порядке. Пока я держусь и жалуюсь только на невозможность выспаться. А в целом спустя три месяца после родов могу сказать, что всё у меня прошло гладко, без последствий. Есть некая перестройка, чувствуется, что организм меняется, но поскольку я всё время занята ребенком, то не реагирую на эти звоночки».

«Недосыпы тяжело даются»: Анна Невская рассказала, как совмещает материнство и работу
фото: Анна Невская с мужем и сыном/ Источник: соцсети Анны Невской

Уходить в декрет Анна не стала. Ей поступило интересное предложение, и через два месяца после родов актриса приступила к съёмкам в кинопроекте и репетициям в театре: «Я уже вернулась к работе. Неделю назад начали работу над новым проектом, постепенно вхожу в процесс. Пока не так много снимаюсь, но ещё играю в спектакле. На ребёнка время тоже есть, смены у меня не ежедневно. Пока я на площадке, за сыном присматривает няня. Помогать нам согласилась сестра мужа, теперь она живёт вместе с нами, чему мы очень рады! Мы раньше искали няню через знакомых, даже встречались с несколькими соискательницами, но не нашли никого. А тут всё удачно сошлось».

Сейчас сложность в том, что маленький Даниил часто просыпается по ночам, поэтому Анна и Дмитрий, как все родители новорождённых, мечтают просто выспаться. Они стараются подменять друг друг друга, а когда Анна на съёмках, малыш остаётся с папой: «Я считаю, что это норма! Мы договариваемся и всегда помогаем друг другу, состыковываем наши планы».

«Недосыпы тяжело даются»: Анна Невская рассказала, как совмещает материнство и работу
фото: Анна Невская с мужем и сыном/ Источник: соцсети Анны Невской

Поскольку беременной Анну никто не видел, закономерно возникли подозрения в том, что актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако в интервью «Woman.ru» артистка говорила о своём состоянии и физической форме предельно откровенно: «Мне хотелось бы пойти с спортзал, поплавать, но нет сил. Больше хочется поспать, если минутка выдаётся. Я за беременность набрала 9 килограмм, шесть из них очень быстро ушли. Сейчас, может, пару килограмм осталось лишних. Я пытаюсь сбросить, но окружающие заверяют, что уже стала прежней. Но ведь дело не в килограммах, а в физической форме. Раньше я занималась спортом, плавала, тренировалась, сейчас нет сил. Осталась только йога для восстановления и массаж. Но надеюсь, что через какое-то время активно займусь формой».
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