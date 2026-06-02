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«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум

2 июня
2026 год

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2 июня 2026
В Императорском яхт-клубе на Болотной набережной в Москве состоялся ежегодный «Ужин в саду» от «Яндекс Афиши», посвящённый Дягилевскому фестивалю, который в этом году пройдёт с 11 по 20 июня в Перми. Среди гостей юбилейного, пятого по счёту, ужина были Паулина Андреева, Елена Летучая, Ирина Старшенбаум, Ксения Собчак, Мария Ивакова, Александра Ребенок, Юлианна Караулова и многие другие.

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Паулина Андреева / Источник: Woman.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Елена Летучая и Юрий Анашенков / Источник: Woman.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Ирина Старшенбаум / Источник: Woman.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Ксения Собчак / Источник: Spletnik.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Мария Ивакова / Источник: Woman.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Сати Спивакова / Источник: Spletnik.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Александра Ребенок / Источник: Woman.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Андрей Малахов / Источник: Woman.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Ирина Мартыненко / Источник: Woman.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Светлана Бондарчук и Сергей Харченко / Источник: Woman.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Мария Миногарова / Источник: Woman.ru

«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум
фото: Юлианна Караулова / Источник: Woman.ru
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№ 2
Игорь Федотов8   3.06.2026 - 14:11
Устраивают всякую ерунду, какие-то ужины в саду, пати на крыше, и так далее. В самое подходящее время. читать далее>>
№ 1
Сабина27-фан кино   2.06.2026 - 21:06
Ужин в яхт-клубе многим по вкусу видимо, что кто только не прибежал на маленький юбилей. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум фотографии
«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум фотографии
«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум фотографии
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