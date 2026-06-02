«Ужин в саду»: Паулина Андреева, Елена Летучая и Ирина Старшенбаум

В Императорском яхт-клубе на Болотной набережной в Москве состоялся ежегодный «Ужин в саду» от «Яндекс Афиши», посвящённый Дягилевскому фестивалю, который в этом году пройдёт с 11 по 20 июня в Перми. Среди гостей юбилейного, пятого по счёту, ужина были Паулина Андреева
, Елена Летучая
, Ирина Старшенбаум
, Ксения Собчак
, Мария Ивакова
, Александра Ребенок
, Юлианна Караулова
и многие другие.
фото: Паулина Андреева / Источник: Woman.ru
фото: Елена Летучая и Юрий Анашенков / Источник: Woman.ru
фото: Ирина Старшенбаум / Источник: Woman.ru
фото: Ксения Собчак / Источник: Spletnik.ru
фото: Мария Ивакова / Источник: Woman.ru
фото: Сати Спивакова / Источник: Spletnik.ru
фото: Александра Ребенок / Источник: Woman.ru
фото: Андрей Малахов / Источник: Woman.ru
фото: Ирина Мартыненко / Источник: Woman.ru
фото: Светлана Бондарчук и Сергей Харченко / Источник: Woman.ru
фото: Мария Миногарова / Источник: Woman.ru фото: Юлианна Караулова / Источник: Woman.ru
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