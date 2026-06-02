Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Как зарабатывает кино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я дружу и с бывшими мужьями, и любовниками»: Алёна Яковлева рассказала о личной жизни

2 июня
2026 год

Лайфстайл >>
2 июня 2026
Алёна Яковлева дала интервью журналистам «МК», в котором призналась, что открыта для новых отношений, но совместного проживания с мужчиной категорически не хочет. «Романы — пожалуйста. Мне когда предлагают вместе жить, я отвечаю: "А я тогда должна буду вставать в пять утра, провожать тебя на работу?" У меня совсем другая энергия, чем у моих ровесников», — объяснила актриса. По её словам, за ней ухаживают как молодые люди, так и мужчины её возраста.

«Я дружу и с бывшими мужьями, и любовниками»: Алёна Яковлева рассказала о личной жизни
фото: соцсети Алёны Яковлевой

Отдельно Яковлева рассказала об отношениях с бывшими: «Мне мой бывший муж дарит украшения до сих пор. К любому празднику он что-то придумывает. И это всегда со вкусом, всегда достойно. Вообще я со всеми дружу: и с бывшими мужьями, и любовниками. Они мне все помогают. Просто надо оставлять прошлое, не вспоминать: "Ты мне сделал гадость". Я это оставляю в прошлом, а общаться продолжаю: было же всё-таки что-то хорошее», — поделилась актриса.

«Я дружу и с бывшими мужьями, и любовниками»: Алёна Яковлева рассказала о личной жизни
фото: соцсети Алёны Яковлевой

Яковлева была замужем дважды. С первым мужем — Кириллом Козаковым, сыном знаменитого актёра Михаила Козакова, актриса рассталась, когда их дочери Маше было четыре месяца. Второй муж, Кирилл Мозгалевский, вошёл в жизнь актрисы, когда Маше было два года. Они расстались в 2004-м, однако до сих пор поддерживают тёплые отношения.
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Козлёнок в молоке». Тизер >>
«Пятая стража»
«На качелях судьбы»
«Русское средство»
«Чёрная комната (киноальманах)». Отрывок
«Здравствуйте, я ваша тётя!»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
любовь
персоны
Кирилл КозаковМихаил КозаковКирилл МозгалевскийАлёна Яковлева

фотографии >>
«Я дружу и с бывшими мужьями, и любовниками»: Алёна Яковлева рассказала о личной жизни фотографии
«Я дружу и с бывшими мужьями, и любовниками»: Алёна Яковлева рассказала о личной жизни фотографии
«Я дружу и с бывшими мужьями, и любовниками»: Алёна Яковлева рассказала о личной жизни фотографии
«Я дружу и с бывшими мужьями, и любовниками»: Алёна Яковлева рассказала о личной жизни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как зарабатывает кино

Скорбим

Нина Марушина
2 июня ушла из жизни актриса Нина Марушина.
Лариса Жуковская
1 июня ушла из жизни актриса Лариса Жуковская.
Агиль Агажанов
31 мая ушёл из жизни актёр Агиль Агаджанов.

День рождения >>

Бесо Гатаев
Иван Добронравов
Юлия Зыкова
Пётр Кислов
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Алёна Яковлева
Лиам Каннингэм
Стэйси Кич
Закари Куинто
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
Ян Янковский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Ветер
сказка
Россия, 2025
Беспечный возраст
драма, комедия, молодежный фильм
США, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Побег из волшебного измерения
комедия, семейное кино, фэнтези
Китай, 2026
Шевели перьями!
детский фильм, приключения, семейное кино
Польша, 2025
Преступление на третьем этаже
комедия, криминальный фильм
Франция, 2026
Тролли возвращаются!
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Дания, 2026
Дени и Мэни в кино!
комедия, семейное кино
Россия, 2026
День рождения
драма, экранизация
Великобритания, Греция, Испания, Нидерланды, 2025
Закулисье реальности
фильм ужасов
США, 2026
Космическая Машка
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2004
все фильмы в прокате >>

что почитать?