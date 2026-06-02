«Я дружу и с бывшими мужьями, и любовниками»: Алёна Яковлева рассказала о личной жизни

Алёна Яковлева дала интервью журналистам «МК», в котором призналась, что открыта для новых отношений, но совместного проживания с мужчиной категорически не хочет. «Романы — пожалуйста. Мне когда предлагают вместе жить, я отвечаю: "А я тогда должна буду вставать в пять утра, провожать тебя на работу?" У меня совсем другая энергия, чем у моих ровесников», — объяснила актриса. По её словам, за ней ухаживают как молодые люди, так и мужчины её возраста.
фото: соцсети Алёны Яковлевой
Отдельно Яковлева рассказала об отношениях с бывшими: «Мне мой бывший муж дарит украшения до сих пор. К любому празднику он что-то придумывает. И это всегда со вкусом, всегда достойно. Вообще я со всеми дружу: и с бывшими мужьями, и любовниками. Они мне все помогают. Просто надо оставлять прошлое, не вспоминать: "Ты мне сделал гадость". Я это оставляю в прошлом, а общаться продолжаю: было же всё-таки что-то хорошее», — поделилась актриса.
фото: соцсети Алёны Яковлевой
Яковлева была замужем дважды. С первым мужем — Кириллом Козаковым, сыном знаменитого актёра Михаила Козакова, актриса рассталась, когда их дочери Маше было четыре месяца. Второй муж, Кирилл Мозгалевский, вошёл в жизнь актрисы, когда Маше было два года. Они расстались в 2004-м, однако до сих пор поддерживают тёплые отношения.
обсуждение >>