«Хочется рожать ещё и ещё»: Юлия Серина о счастье материнства

Популярность к актрисе Юлии Сериной пришла после драм «Огонь» и «Класс коррекции». В «Классе коррекции», дебютной картине режиссёра Ивана Твердовского, актриса сыграла свою отрицательную героиню так достоверно, что даже столкнулась с некоторым хейтом. Юлия предпочитает не афишировать личную жизнь. Известно, что она замужем, а прошлым летом у них с супругом родился сын Василий. Актриса дала большое интервью изданию «Леди Mail», где поделилась своими впечатлениями от роли мамы, которую она теперь вполне успешно играет и в жизни.
фото: Юлия Серина с сыном/ Источник: соцсети Юлии Сериной
Материнство не слишком изменило жизнь актрисы, просто пришлось учитывать множество нюансов, которых до рождения ребёнка не было: «В декрете я, по сути, не была и сегодня пытаюсь сохранить баланс между работой, съёмками, путешествиями и материнством. И у меня, к счастью, получается. Благодаря, безусловно, моей маме, которая нам с мужем очень помогает. Плюс — нам достался очень улыбчивый, позитивный ребёнок. До беременности мне на глаза попадались ролики про то, как это страшно — стать мамой. Что малыш всё время кричит, его постоянно нужно укачивать и ни на секунду нельзя от него отвернуться. На деле же нам повезло и у нас очень спокойный парень. Поэтому материнство для меня сегодня — одно сплошное счастье и радость. Вот настолько у нас удался первый малыш, что хочется рожать ещё и ещё».
фото: Юлия Серина с мужем и сыном/ Источник: соцсети Юлии Сериной
Самым неожиданным в роли мамы для независимой Юлии оказалось то, что теперь она себе не принадлежит: «Как человеку достаточно свободолюбивому, мне не сразу удалось свыкнуться с тем, что у меня появился кто-то так сильно от меня зависящий. И тут снова не могу не выразить благодарность моей мамочке, что она помогает нам и три дня в неделю остаётся с Василем, чтобы я могла работать и иногда даже отдыхать. Что позволяет мне оставаться, что называется, в ресурсе и проводить время с сыном в радость».
фото: Сын Юлии Сериной/ Источник: соцсети Юлии Сериной
К работе актриса вернулась через неделю после родов. А когда малышу исполнилось 5 месяцев, уже отправилась с ним на съёмки в Вышний Волочёк. Там актрисе с сыном помогала бабушка. «Когда мы с Василем поехали в экспедицию, я отлучалась от него по минимуму. Как только у меня обед, я сразу к нему, кормить. Перерыв между сценами — тоже мчу к сыну. Мне удалось найти тот самый баланс, о котором я говорила в начале. Хотя я даже сама не ожидала, что у меня это получится, если честно», — рассказала Юлия в интервью.
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