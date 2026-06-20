Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина

17 июня в Иваново в восьмой раз открылся фестиваль сериалов «Пилот»
, в программе которого 36 игровых и документальных сериалов, включая сериал Егора Бероева «Марик»
, историю музыкальных хитов рубежа 20-21 веков «Вирус попсы»
, гибрид «Физрука»
и «Игрушки»
под названием «Трудный ребёнок»
, приключенческий сериал «Сокровища скифов»
, танцевальная драма «Джайв»
, и много других игровых и образовательных проектов. Среди гостей открытия были Сергей Светлаков
, Светлана Камынина
, Диана Милютина
, Анастасия Уколова
и Антон Филипенко
, Ангелина Пахомова
, Анастасия Крылова
и другие.
фото: Светлана Камынина/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот"
фото: Ангелина Пахомова/ Источник: Анна Темерина/ пресс-служба фестиваля "Пилот"
фото: Анастасия Крылова/ Источник: Анна Темерина/ пресс-служба фестиваля "Пилот"
фото: Анастасия Уколова/ Источник: Анна Темерина/ пресс-служба фестиваля "Пилот"
фото: Юлия Волкова/ Источник: Анна Темерина/ пресс-служба фестиваля "Пилот"
фото: Алексей Базанов/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот"
фото: Кристина Корбут/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот"
фото: Сергей Светлаков/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот" фото: Диана Милютина/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот"
обсуждение >>