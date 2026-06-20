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Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина

20 июня
2026 год

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20 июня 2026
17 июня в Иваново в восьмой раз открылся фестиваль сериалов «Пилот», в программе которого 36 игровых и документальных сериалов, включая сериал Егора Бероева «Марик», историю музыкальных хитов рубежа 20-21 веков «Вирус попсы», гибрид «Физрука» и «Игрушки» под названием «Трудный ребёнок», приключенческий сериал «Сокровища скифов», танцевальная драма «Джайв», и много других игровых и образовательных проектов. Среди гостей открытия были Сергей Светлаков, Светлана Камынина, Диана Милютина, Анастасия Уколова и Антон Филипенко, Ангелина Пахомова, Анастасия Крылова и другие.

Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина
фото: Светлана Камынина/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот"

Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина
фото: Ангелина Пахомова/ Источник: Анна Темерина/ пресс-служба фестиваля "Пилот"

Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина
фото: Анастасия Крылова/ Источник: Анна Темерина/ пресс-служба фестиваля "Пилот"

Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина
фото: Анастасия Уколова/ Источник: Анна Темерина/ пресс-служба фестиваля "Пилот"

Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина
фото: Юлия Волкова/ Источник: Анна Темерина/ пресс-служба фестиваля "Пилот"

Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина
фото: Алексей Базанов/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот"

Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина
фото: Кристина Корбут/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот"

Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина
фото: Сергей Светлаков/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот"

Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина
фото: Диана Милютина/ Источник: Алексей Молчановский/ пресс-служба фестиваля "Пилот"
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Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина фотографии
Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина фотографии
Пилот-2026: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и Светлана Камынина фотографии
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