«Муж у меня понимающий»: Юлия Серина о семейной жизни и супружеской поддержке

Свою личную жизнь актриса Юлия Серина тщательно оберегает: даёт журналистам и поклонникам ровно столько информации о своей семье, сколько считает необходимым. В её соцсетях почти нет фотографий с мужем, да и те, что есть, нечёткие или на них почти не видно лица. Даже публикуя снимки сына Василия, Юлия сдержанна: в основном, минимум подробностей и только лаконичные подписи.
фото: Юлия Серина с мужем и сыном/ Источник: соцсети Юлии Сериной
В беседе с журналисткой издания «Леди Mail» актриса объяснила, почему фото мужа практически нет в её запретграме: «Он не медийный человек, не любит фотографироваться. И у него самого соцсетей нет, что мне очень нравится. Считаю, что все эти блоги — это всё же женское царство, не для мужчин. А мой занят делом. Ему некогда фотографироваться и перед подписчиками отчитываться, где он был и что делал. Позировать на фото и лайки считать — такое себе для сильного пола, мне кажется. Если, конечно, ты не артист и это не часть твоей работы».
фото: Муж Юлии Сериной с сыном/ Источник: соцсети Юлии Сериной
После рождения сына супруг, по словам актрисы, стал для неё ещё большей опорой: «Благодаря мужу я могу расслабиться, потому что всю финансовую часть он взял на себя. И я смогла себе позволить выйти из гонки за новыми ролями в нескольких проектах одновременно. Потому что, после того, как я родила, муж мне сказал: "Твоя главная задача сегодня — быть счастливой и качественно воспитывать нашего ребёнка". После этих слов меня прямо отпустило. И сегодня, когда чувствую, что у меня есть такое надёжное плечо, могу себе позволить сниматься только в тех проектах, которые мне действительно нравятся».
фото: Юлия Серина с сыном/ Источник: соцсети Юлии Сериной
Муж Юлии включён в заботы о сыне и был рядом с актрисой во время родов. К издержкам актёрской профессии жены супруг относится с юмором: «Помню, когда мы с ним как раз обсуждали сценарий «Шика», я ему говорю: "Там будут сцены, где мне нужно будет поцеловаться". А он такой: "Ну тогда можно я буду дублёром?" А если серьёзно, муж у меня очень понимающий: это же моя работа, куда деваться».
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