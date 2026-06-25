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«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом

25 июня
2026 год

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25 июня 2026
Лиза Арзамасова в интервью «Комсомольской правде» рассказала о том, как развивались её отношения с продюсером и хореографом Ильёй Авербухом до того, как они поженились. Впервые они встретились на съёмках шоу «Лёд и пламень», когда актрисе было всего 15 лет. Через несколько лет Лиза и Илья начали встречаться. За это пару часто критикуют. «Довольно сложно препарировать и анализировать свои чувства, а потом делиться ими в интервью. Мы много и обо всём разговаривали, прежде чем создать семью, задавали друг другу вопросы, а ответы на них соединяли нас всё больше и больше. Я хотела и предчувствовала всё то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите своё будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний», — рассказала актриса.

«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом
фото: соцсети Лизы Арзамасовой

По словам Арзамасовой, они с Ильёй во многом похожи друг на друга, несмотря на разный профессиональный путь: «У нас изначально были очень похожие вкусы в музыке, кино, театральных постановках. И даже какие-то домашние привычки в силу большой занятости на работе тоже оказались похожими. Мы уважаем нашу разность. Но очень многое и без долгой совместной жизни между нами созвучно», — поделилась она.

«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом
фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Коснулась актриса и воспитания детей. По словам Арзамасовой, они с мужем не хотят определять увлечения своих малышей — сына Льва и дочери Лии: «Мы не делаем выбор за наших детей. Мы аккуратно пробуем и смотрим, что им нравится. Левушке пока больше нравится заниматься музыкой и шахматами, чем активными видами спорта. А Лиечка — очень бойкая и активная, но ей нет ещё и двух лет, так что все её интересы впереди», — рассказала Арзамасова.

«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом
фото: соцсети Лизы Арзамасовой
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№ 4
Villanelle   26.06.2026 - 08:24
... Вы зашли в раздел Lifestyle. Это про образ жизни и частную жизнь. Видимо, вам интересно. Актриса публикует фото в соцсети, а СМИ разносят по Интернету. Зачем? Задайте вопрос редакции, зачем на киносайте... читать далее>>
№ 3
Rimma (Гибралтар)   25.06.2026 - 19:48
Детки такие очаровательные! читать далее>>
№ 2
Елена Олешик   25.06.2026 - 10:34
Казалось бы, совсем недавно порадовалась, что, открывая сайт, не вижу больше двух-трёх обязательных заметок с фамилией Арзамасова. Ан нет, вернулось. Столько интересных разноплановых актрис ежегодно выпускается... читать далее>>
№ 1
Наталья Курилова   25.06.2026 - 09:36
Мы все очень рады! Но только это интересно только Вам, это Ваша частная жизнь. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом фотографии
«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом фотографии
«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом фотографии
«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом фотографии
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