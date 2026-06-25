«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом

Лиза Арзамасова в интервью «Комсомольской правде» рассказала о том, как развивались её отношения с продюсером и хореографом Ильёй Авербухом до того, как они поженились. Впервые они встретились на съёмках шоу «Лёд и пламень», когда актрисе было всего 15 лет. Через несколько лет Лиза и Илья начали встречаться. За это пару часто критикуют. «Довольно сложно препарировать и анализировать свои чувства, а потом делиться ими в интервью. Мы много и обо всём разговаривали, прежде чем создать семью, задавали друг другу вопросы, а ответы на них соединяли нас всё больше и больше. Я хотела и предчувствовала всё то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите своё будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний», — рассказала актриса.
фото: соцсети Лизы Арзамасовой
По словам Арзамасовой, они с Ильёй во многом похожи друг на друга, несмотря на разный профессиональный путь: «У нас изначально были очень похожие вкусы в музыке, кино, театральных постановках. И даже какие-то домашние привычки в силу большой занятости на работе тоже оказались похожими. Мы уважаем нашу разность. Но очень многое и без долгой совместной жизни между нами созвучно», — поделилась она.
фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Коснулась актриса и воспитания детей. По словам Арзамасовой, они с мужем не хотят определять увлечения своих малышей — сына Льва и дочери Лии: «Мы не делаем выбор за наших детей. Мы аккуратно пробуем и смотрим, что им нравится. Левушке пока больше нравится заниматься музыкой и шахматами, чем активными видами спорта. А Лиечка — очень бойкая и активная, но ей нет ещё и двух лет, так что все её интересы впереди», — рассказала Арзамасова.
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