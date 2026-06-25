«Я хотела и предчувствовала»: Лиза Арзамасова о браке с Ильёй Авербухом

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Рецензии на фильмы «Мечтать не вредно»: Французы высокого полета Спортивная драма про доморощенных баскетбольных агентов

Спутник телезрителя «Монах и бес»: Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов 26 июня, 22:00, viju TV1000 русское

Лайфстайл «Каждый имеет право на достойную старость»: Лиза Арзамасова о волонтёрстве в домах престарелых Актриса уже больше десяти лет сотрудничает с фондом «Старость в радость»

Спутник телезрителя «Чернобыль»: Данила Козловский в огне не горит и в воде не тонет 24 июня, 10:35, viju TV 1000 русское

Новости кино Сергей Шаталов станет «Героем в законе» НТВ работает над военной драмой

Новости кино Детективную драму «Чудо» с Идой Галич покажут на Кинопоиске и Первом канале Съемки сериала прошли в Москве, Подмосковье и Астрахани

Интервью Тимофей Кочнев: «В российском кино не хватает персонажей моего возраста» Молодой актер — о съемках в военном кино, о фильме «Иди и смотри» в качестве референса и о своем героическом персонаже