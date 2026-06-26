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«У меня все деньги уходят на детей. Миллион в месяц точно»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о заработке и мечтах

26 июня
2026 год

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26 июня 2026
Блогер Александр Данилов «поймал» на Патриарших прудах актрису Агату Муцениеце и и спросил у неё про размер заработка. Агата попыталась увернуться, ответив, что не считает (ну да, конечно), но её ежемесячный заработок точно превышает отметку в миллион рублей.

«У меня все деньги уходят на детей. Миллион в месяц точно»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о заработке и мечтах
фото: соцсети Александра Данилова

Для того, чтобы жить в Москве, по словам актрисы, денег нужно «очень много»: «Особенно, если у вас есть дети. Я все свои деньги трачу на кружки, продукты, одежду, книги, оплачиваю школу, у меня все деньги уходят на детей. Это много. Это как будто даже больше, чем миллион в месяц выходит. Но миллион точно».

«У меня все деньги уходят на детей. Миллион в месяц точно»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о заработке и мечтах
фото: соцсети Агаты Муцениеце

На вопрос о секрете своего успеха Агата ответила, что ей помогла наивная и упорная вера в возможность этого успеха. «Я в молодости поверила в то, что успех возможен. Не взяла во внимание высокую конкуренцию в актёрской среде. Потому что сейчас я бы сказала: «Что? 150 человек на место? Спасибо, я пошла».

«У меня все деньги уходят на детей. Миллион в месяц точно»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о заработке и мечтах
фото: соцсети Агаты Муцениеце

Актриса считает, что мечтать надо об огромном. Чтобы «даже если получится половинка, было уже классно». Сама Агата мечтает об «Оскаре» и о том, чтобы её карьера свернула в более серьёзное русло.
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№ 1
Нытик ПО жизнИ   26.06.2026 - 10:43
Она наверное не представляет как могут жить люди с зарплатами по 30 тысяч. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«У меня все деньги уходят на детей. Миллион в месяц точно»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о заработке и мечтах фотографии
«У меня все деньги уходят на детей. Миллион в месяц точно»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о заработке и мечтах фотографии
«У меня все деньги уходят на детей. Миллион в месяц точно»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о заработке и мечтах фотографии
«У меня все деньги уходят на детей. Миллион в месяц точно»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о заработке и мечтах фотографии
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