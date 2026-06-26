«У меня все деньги уходят на детей. Миллион в месяц точно»: Агата Муцениеце ответила на вопрос о заработке и мечтах

Блогер Александр Данилов «поймал» на Патриарших прудах актрису Агату Муцениеце и и спросил у неё про размер заработка. Агата попыталась увернуться, ответив, что не считает (ну да, конечно), но её ежемесячный заработок точно превышает отметку в миллион рублей.
фото: соцсети Александра Данилова
Для того, чтобы жить в Москве, по словам актрисы, денег нужно «очень много»: «Особенно, если у вас есть дети. Я все свои деньги трачу на кружки, продукты, одежду, книги, оплачиваю школу, у меня все деньги уходят на детей. Это много. Это как будто даже больше, чем миллион в месяц выходит. Но миллион точно».
фото: соцсети Агаты Муцениеце
На вопрос о секрете своего успеха Агата ответила, что ей помогла наивная и упорная вера в возможность этого успеха. «Я в молодости поверила в то, что успех возможен. Не взяла во внимание высокую конкуренцию в актёрской среде. Потому что сейчас я бы сказала: «Что? 150 человек на место? Спасибо, я пошла».
фото: соцсети Агаты Муцениеце
Актриса считает, что мечтать надо об огромном. Чтобы «даже если получится половинка, было уже классно». Сама Агата мечтает об «Оскаре» и о том, чтобы её карьера свернула в более серьёзное русло.
обсуждение >>