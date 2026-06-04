Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян

3 июня в московском киноцентре «Октябрь» прошла светская премьера музыкального сериала «Двойная жизнь Ми»
с Миланой Хаметовой
в главной роли. Это музыкальная комедия про современных подростков в духе «Ханны Монтаны»
о школьнице Миле, которая скрывает жизнь поп-звезды, балансируя между дружбой, славой и риском быть раскрытой. Представить сериал гостям собрался каст проекта — Давид Манукян
, Софья Каштанова
, Ангелина Поплавская
, Маргарита Силаева
, Александр Макаров
, Андрей Пынзару
и другие.
фото: Милана Хаметова и Давид Манукян / Источник: пресс-служба
фото: Софья Каштанова / Источник: пресс-служба
фото: Ангелина Поплавская / Источник: пресс-служба
фото: Андрей Пынзару / Источник: пресс-служба
А среди первых зрителей были Карина Кросс
, Катя Лель
, Александра Киселева
, Семён Литвинов
и многие другие.
фото: Карина Кросс / Источник: пресс-служба
фото: Катя Лель / Источник: пресс-служба
фото: Александра Киселева / Источник: пресс-служба
фото: Семен Литвинов с дочкой / Источник: пресс-служба
Первые девять серий сериала «Двойная жизнь Ми» вышли на платформах «Иви» и START 4 июня, а позже они появятся в эфире телеканала «Солнце».
фото: Александр Макаров / Источник: пресс-служба
«Двойная жизнь Ми»
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