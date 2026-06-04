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Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян

4 июня
2026 год

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4 июня 2026
3 июня в московском киноцентре «Октябрь» прошла светская премьера музыкального сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой в главной роли. Это музыкальная комедия про современных подростков в духе «Ханны Монтаны» о школьнице Миле, которая скрывает жизнь поп-звезды, балансируя между дружбой, славой и риском быть раскрытой. Представить сериал гостям собрался каст проекта — Давид Манукян, Софья Каштанова, Ангелина Поплавская, Маргарита Силаева, Александр Макаров, Андрей Пынзару и другие.

Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян
фото: Милана Хаметова и Давид Манукян / Источник: пресс-служба

Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян
фото: Софья Каштанова / Источник: пресс-служба

Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян
фото: Ангелина Поплавская / Источник: пресс-служба

Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян
фото: Андрей Пынзару / Источник: пресс-служба

А среди первых зрителей были Карина Кросс, Катя Лель, Александра Киселева, Семён Литвинов и многие другие.

Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян
фото: Карина Кросс / Источник: пресс-служба

Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян
фото: Катя Лель / Источник: пресс-служба

Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян
фото: Александра Киселева / Источник: пресс-служба

Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян
фото: Семен Литвинов с дочкой / Источник: пресс-служба

Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян
фото: Александр Макаров / Источник: пресс-служба

Первые девять серий сериала «Двойная жизнь Ми» вышли на платформах «Иви» и START 4 июня, а позже они появятся в эфире телеканала «Солнце».

«Двойная жизнь Ми»
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обсуждение >>
№ 3
Наталья Хворостинка( васильева)   6.06.2026 - 18:09
Кто все эти люди?! Катю Лель хоть как-то помню. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   6.06.2026 - 12:49
... Врятли старые. Зачем поддерживать бредни. Лучше мороженку купите, доставите себе удовольствие. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   5.06.2026 - 20:33
Даже если бы бесплатно раздавали билеты в кино, не пошла б. Наверное старая для таких "фильмов". читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян фотографии
Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян фотографии
Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян фотографии
Поп-звёзды среди нас: Милана Хаметова, Софья Каштанова и Давид Манукян фотографии
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