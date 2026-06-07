Алексей Чадов показал фото с 12-летним сыном от Агнии Дитковските

На днях сыну Алексея Чадова и его экс-супруги, Агнии Дитковските, Фёдору, исполнилось 12 лет. По этому случаю актёр поделился подборкой их совместных фотографий в социальных сетях: «12 лет — пора мечтать по-крупному! У тебя всё получится, верю и безгранично люблю тебя, мой сын. С днём рождения. Папа всегда рядом», — подписал снимки Алексей.
фото: соцсети Алексея Чадова
фото: соцсети Алексея Чадова
фото: соцсети Алексея Чадова
фото: соцсети Алексея Чадова
фото: соцсети Алексея Чадова
Алексей Чадов и Агния Дитковските познакомились в 2006 году, несколько раз расставались и сходились, а в 2012-м сыграли свадьбу. Брак продлился три года. В 2023 году актёр женился на модели Ляйсан Галимовой, в 2024-м у них родилась дочь Айя.
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