Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз

7 июня
2026 год

Лайфстайл >>
7 июня 2026
Диана Пожарская объявила в социальных сетях, что они с Иваном Янковским стали родителями во второй раз! 4 июня у пары родился сын, которого они назвали Давид. Супруги не афишировали беременность, поэтому новость о рождении малыша стала полной неожиданностью для поклонников.

Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз
фото: соцсети Дианы Пожарской

«Сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D. Всем добра и любви», — подписала фотографии Диана. Актриса также поблагодарила врачей, которые сопровождали её в процессе родов. В 2021 году у Ивана и Дианы родился первенец Олег. Мальчика назвали в честь прадеда.

Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз
фото: соцсети Дианы Пожарской

Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз
фото: соцсети Дианы Пожарской

Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз
фото: соцсети Дианы Пожарской

Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз
фото: соцсети Дианы Пожарской

Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз
фото: соцсети Дианы Пожарской

Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз
фото: соцсети Дианы Пожарской
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Чемпион мира» >>
«Чемпион мира». Отрывок
«Чемпион мира». Трейлер №2
Индиго
«Отель "Белград"». Отрывок
«Домашнее поле». Отрывок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Диана ПожарскаяИван Янковский

фотографии >>
Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз фотографии
Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз фотографии
Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз фотографии
Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Энтони Хэд
5 июня ушёл из жизни актёр Энтони Хэд.
Любовь Полянская
5 июня ушла из жизни артистка оперетты Любовь Полянская.
Валентина Игнатьева
4 июня ушла из жизни актриса Валентина Игнатьева.
Джеймс Хэнди
3 июня погиб актёр Джеймс Хэнди.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Анна Котова (II)
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Алексей Онежен
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Наталья Чистякова-Ионова
Вирджиния МакКенна
Дин Мартин
Лиам Нисон
Лариса Олейник
Майкл Сера
Карл Урбан
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Безумный Пьеро
драма, криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, Италия, 1965
Фейерверки днём
драма, комедия
Россия, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Ателье колдовских колпаков
драма, научная фантастика, фэнтези
Япония, 2026
Зверолюция
комедия, научная фантастика, семейное кино
Испания, 2026
Цена вершины
спортивный фильм
Австрия, США, 2025
Школа магических зверей. Хранители чуда
приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2025
Зеркала. Пожиратели душ
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Кассандра
драма, мистика, триллер
Киргизия, 2026
Крик: Возвращение убийцы
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Холоп-3
комедия
Россия, 2026
Ветер
сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?