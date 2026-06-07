Внезапно: Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз

Диана Пожарская объявила в социальных сетях, что они с Иваном Янковским стали родителями во второй раз! 4 июня у пары родился сын, которого они назвали Давид. Супруги не афишировали беременность, поэтому новость о рождении малыша стала полной неожиданностью для поклонников.
фото: соцсети Дианы Пожарской
«Сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D. Всем добра и любви», — подписала фотографии Диана. Актриса также поблагодарила врачей, которые сопровождали её в процессе родов. В 2021 году у Ивана и Дианы родился первенец Олег. Мальчика назвали в честь прадеда.
обсуждение >>