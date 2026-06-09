Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты

9 июня
2026 год

Лайфстайл >>
9 июня 2026
43-летняя актриса Карина Разумовская, звезда сериала «Мажор», сейчас много снимается в кино и задействована в нескольких спектаклях БДТ им. Г.А. Товстоногова. При такой активности артистка прекрасно выглядит, поэтому кажется, что у неё есть какой-то особый секрет сохранения красоты.

«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты
фото: Карина Разумовская/ Источник: соцсети Карины Разумовской

В интервью изданию «Леди Mail» Карина рассказала, как поддерживает себя в такой прекрасной форме: «Занимаюсь спортом по мере возможности. Бегаю, тренируюсь в зале — пилатес, йога, силовая. Правда, не последние две недели. По работе такая нагрузка, что я поспать-то не успеваю. А сон для меня очень важен: когда я не высыпаюсь, я начинаю поправляться, хотя при этом практически ничего не ем. Словно от воздуха лишние килограммы набираю».

«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты
фото: Карина Разумовская/ Источник: соцсети Карины Разумовской

В питании у актрисы своя система: «Я не ем сладкое — не люблю. В этом смысле, что всегда предпочту кусочек колбасы шоколадке или пирожному. Также, когда у меня налажен режим сна, я придерживаюсь интервального голодания, ем только восемь часов в сутки. Такой подход к питанию очень дисциплинирует, ведь за эти восемь часов тебе всё-таки надо как-то умудриться поесть три раза. А не как это частенько бывает, когда ты один раз в день сядешь за стол, а потом уже ночью вспоминаешь, что ты не ел».

«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты
фото: Карина Разумовская/ Источник: соцсети Карины Разумовской

Из косметических процедур Карина предпочитает массаж лица и обычный базовый уход без посторонних вмешательств: «Я для себя не вижу смысла в инъекционной косметологии. Мне достаточно результата от массажа. Ну и, понятное дело, маски разные дома у меня есть, кремы. Одним словом, уходовая косметика, которую мы подобрали с моим косметологом. У меня довольно подвижная мимика, и я бы не хотела ее лишаться, "замораживая" лицо токсинами. Всё-таки оно — мой рабочий инструмент».

«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты
фото: Карина Разумовская/ Источник: соцсети Карины Разумовской

Актриса не рассматривает пластические операции как способ сохранить красоту: «Никому своего мнения не навязываю, это личное дело каждого. Для себя я выбрала стареть красиво, с не замороженным лицом, оставаясь собой до последнего. Сегодня же, к сожалению, я вижу много женщин, из которых пластическая хирургия делает совсем других людей. Я так не хочу».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Мажор». ТВ-ролик №3 >>
«Мажор». ТВ-ролик
«Мажор»
«Мажор». ТВ-ролик №2
«Чеболь против детектива». Трейлер на корейском языке
«Райцентр». 1 сезон. 5 серия. Тизер

обсуждение >>
№ 8
Эмили Стивенс   11.06.2026 - 13:47
Я хороший шоколад люблю. Но это должен быть шоколад, а не плитка и не батончики типа "Сникерс". А вот колбасу не люблю, как и сосиски. Меня бабушка в детстве ими угощала, хотя я никогда их не... читать далее>>
№ 7
nord   11.06.2026 - 13:42
Всё равно без пластики никак. читать далее>>
№ 6
Rimma (Гибралтар)   10.06.2026 - 23:52
Красивая, ещё и умная. Редкое сочетание для современной актрисы. читать далее>>
№ 5
Natalia Talia   10.06.2026 - 18:23
Вот и молодец! А я люблю гармонию и баланс сначала колбаску, потом сладкое, потом опять солененькое (селедку, вяленое мяско)))) читать далее>>
№ 4
TanaS   10.06.2026 - 09:49
У нее ярко выраженная мимика. Просто удивительно, как до такого возраста без мимических морщин. Молодец. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
красотамнение
персоны
Карина Разумовская
фильмы
Мажор
театры
БДТ

фотографии >>
«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты фотографии
«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты фотографии
«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты фотографии
«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Чурсина
10 июня ушла из жизни актриса Людмила Чурсина.
Лариса Хорошилова
9 июня ушла из жизни актриса Лариса Хорошилова.

День рождения >>

Олег Видов
Елена Головизина
Анна Гуляренко
Андрей Дидик
Анда Зайце
Евгения Крюкова
Владимир Мишуков
Нина Тимофеева
Алексей Чернов
Джошуа Джексон
Питер Динклэйдж
Шайа ЛаБаф
Хью Лори
Ричард Тодд
Джин Уайлдер
Чад Эверетт
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Мульт в кино. Выпуск №196. Летние небылицы
Россия, 2026
Безумный Пьеро
драма, криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, Италия, 1965
Фейерверки днём
драма, комедия
Россия, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Холоп-3
комедия
Россия, 2026
Ателье колдовских колпаков
драма, научная фантастика, фэнтези
Япония, 2026
Зверолюция
комедия, научная фантастика, семейное кино
Испания, 2026
Цена вершины
спортивный фильм
Австрия, США, 2025
Школа магических зверей. Хранители чуда
приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2025
Зеркала. Пожиратели душ
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Кассандра
драма, мистика, триллер
Киргизия, 2026
Крик: Возвращение убийцы
триллер, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?