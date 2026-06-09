«Я выбрала стареть красиво»: Карина Разумовская о своём подходе к сохранению красоты

43-летняя актриса Карина Разумовская, звезда сериала «Мажор», сейчас много снимается в кино и задействована в нескольких спектаклях БДТ им. Г.А. Товстоногова. При такой активности артистка прекрасно выглядит, поэтому кажется, что у неё есть какой-то особый секрет сохранения красоты.
В интервью изданию «Леди Mail» Карина рассказала, как поддерживает себя в такой прекрасной форме: «Занимаюсь спортом по мере возможности. Бегаю, тренируюсь в зале — пилатес, йога, силовая. Правда, не последние две недели. По работе такая нагрузка, что я поспать-то не успеваю. А сон для меня очень важен: когда я не высыпаюсь, я начинаю поправляться, хотя при этом практически ничего не ем. Словно от воздуха лишние килограммы набираю».
В питании у актрисы своя система: «Я не ем сладкое — не люблю. В этом смысле, что всегда предпочту кусочек колбасы шоколадке или пирожному. Также, когда у меня налажен режим сна, я придерживаюсь интервального голодания, ем только восемь часов в сутки. Такой подход к питанию очень дисциплинирует, ведь за эти восемь часов тебе всё-таки надо как-то умудриться поесть три раза. А не как это частенько бывает, когда ты один раз в день сядешь за стол, а потом уже ночью вспоминаешь, что ты не ел».
Из косметических процедур Карина предпочитает массаж лица и обычный базовый уход без посторонних вмешательств: «Я для себя не вижу смысла в инъекционной косметологии. Мне достаточно результата от массажа. Ну и, понятное дело, маски разные дома у меня есть, кремы. Одним словом, уходовая косметика, которую мы подобрали с моим косметологом. У меня довольно подвижная мимика, и я бы не хотела ее лишаться, "замораживая" лицо токсинами. Всё-таки оно — мой рабочий инструмент».
Актриса не рассматривает пластические операции как способ сохранить красоту: «Никому своего мнения не навязываю, это личное дело каждого. Для себя я выбрала стареть красиво, с не замороженным лицом, оставаясь собой до последнего. Сегодня же, к сожалению, я вижу много женщин, из которых пластическая хирургия делает совсем других людей. Я так не хочу».
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