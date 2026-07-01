Александр Высоковский утонул на рыбалке

62-летний Александр Высоковский утонул в Подмосковье. Актёр отправился к Оке на рыбалку вместе с 17-летним сыном и решил поискать место с лучшим клёвом. Они договорились встретиться после обследования местности, но Александр так и не вернулся. Сын ждал, искал отца, затем ушёл домой. Встревоженная жена актёра Лилия забила тревогу и обратилась за помощью. 1 июля тело Высоковского обнаружили водолазы. Следователи Подмосковного СК проводят проверку по факту гибели. Об этом сообщает StarHit.
фото: Александр Высоковский / Источник: «СтарХит»
«Актёр часто ходил на рыбалку и хорошо знал эту местность. Пущинская коса известна своим мелководьем, которое местами резко уходит в глубину», — сообщил источник издания, знакомый с ходом поисково-спасательной операции. Александра Высоковского запомнили по ролям в «Бригаде», «Бумере», «Марше Турецкого» и «Ундине». За годы карьеры он сыграл десятки ролей в кино и на телевидении.
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