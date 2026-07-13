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Под дождём: Евгений Цыганов, Стася Толстая и Ксения Алфёрова

13 июля
2026 год

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13 июля 2026
11 июля на фестивале «Русский КоТ» прошёл концерт группы «Ме4та», солистом которой выступает актёр Евгений Цыганов. Несмотря на дождь и обещанный смерч, в саду Всероссийского музея декоративного искусства собралось немало народу. Среди слушателей были замечены Ксения Алфёрова, Стася Толстая, Миша Гурай и другие. «Несмотря на то, что я играю здесь рядышком в театре Образцова, в этом парке около музея я впервые. Спасибо фестивалю «Русский КоТ» за то, что открыл для меня новое место», - признался Евгений Цыганов со сцены.

Под дождём: Евгений Цыганов, Стася Толстая и Ксения Алфёрова
фото: Евгений Цыганов / Источник: пресс-служба

Под дождём: Евгений Цыганов, Стася Толстая и Ксения Алфёрова
фото: Миша Гурай и Стася Толстая с друзьями / Источник: пресс-служба

Под дождём: Евгений Цыганов, Стася Толстая и Ксения Алфёрова
фото: Ксения Алфёрова / Источник: пресс-служба
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№ 2
Михаил Юсин   14.07.2026 - 11:42
Этот чудак ещё и поет? ) Если так же, как играет в кино, то я извиняюсь...(берегите уши)).. читать далее>>
№ 1
Konstantin A (Нижний Новгород)   13.07.2026 - 11:54
Смерч предсказали, а люди всё равно пришли - это либо очень большая любовь к музыке, либо никто просто не верит прогнозу погоды. читать далее>>
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Под дождём: Евгений Цыганов, Стася Толстая и Ксения Алфёрова фотографии
Под дождём: Евгений Цыганов, Стася Толстая и Ксения Алфёрова фотографии
Под дождём: Евгений Цыганов, Стася Толстая и Ксения Алфёрова фотографии
Под дождём: Евгений Цыганов, Стася Толстая и Ксения Алфёрова фотографии
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