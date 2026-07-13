Под дождём: Евгений Цыганов, Стася Толстая и Ксения Алфёрова

11 июля на фестивале «Русский КоТ» прошёл концерт группы «Ме4та», солистом которой выступает актёр Евгений Цыганов. Несмотря на дождь и обещанный смерч, в саду Всероссийского музея декоративного искусства собралось немало народу. Среди слушателей были замечены Ксения Алфёрова, Стася Толстая, Миша Гурай и другие. «Несмотря на то, что я играю здесь рядышком в театре Образцова, в этом парке около музея я впервые. Спасибо фестивалю «Русский КоТ» за то, что открыл для меня новое место», - признался Евгений Цыганов со сцены.
фото: Евгений Цыганов / Источник: пресс-служба
фото: Миша Гурай и Стася Толстая с друзьями / Источник: пресс-служба
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