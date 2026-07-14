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«Эта страшная история связана с человеком известной фамилии»: Любовь Толкалина о пережитом в детстве насилии

14 июля
2026 год

Лайфстайл >>
14 июля 2026
В одном из интервью режиссёр Егор Кончаловский, вспоминая об отношениях с Любовью Толкалиной, заметил, что вовсе не удивлён тому, что актриса после расставания с ним «осталась одна». Сама Толкалина слов бывшего супруга не слышала, однако, по просьбе Лауры Джугелии объяснила причины своего «одиночества» и нежелания связываться с мужчинами.

«Эта страшная история связана с человеком известной фамилии»: Любовь Толкалина о пережитом в детстве насилии
фото: соцсети Любови Толкалиной

«Дело в том, что у меня вообще очень непростые взаимоотношения с мужским полом. У моих родителей были очень сложные отношения. Я видела разное отношение мужчин к женщинам. Когда я встретила Егора, это был некий побег из своей семьи туда. И моя мама сказала мне фразу: «Он испортит тебе жизнь». С ним у меня не было ощущения семьи и я не чувствовала себя в безопасности. Поэтому так много времени было проведено на съёмочной площадке. С самого детства как будто бы судьба так распоряжается, что я вообще не доверяю мужчинам».

«Эта страшная история связана с человеком известной фамилии»: Любовь Толкалина о пережитом в детстве насилии
фото: соцсети Любови Толкалиной

К этому можно добавить, что близкое взаимодействие с мужчинами в жизни актрисы началось с насилия. «Это был мой учитель. Я готовилась поступать во ВГИК и я была уже в модельном агентстве. И у нас был учитель по актёрскому мастерству в этом агентстве. Это очень страшная история и связана она с человеком очень известной фамилии. Он принадлежит к известному режиссёрскому клану. Я не знаю, жив ли он. Он был сильно меня старше. И поэтому я как будто бы и чувствую подвох [от мужчин]. У меня есть причины. В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение не сравнить ни с чем. Это полное не владение ситуацией. И главное, что ты не веришь в то, что это происходит. Я стараюсь об этом не вспоминать. Я свято верю в то, что человек если делает такие вещи, сам себя наказывает. И я не могу сказать, что я боюсь мужчин. Я просто предпочитаю не иметь с ними дела».
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обсуждение >>
№ 16
Lika St   16.07.2026 - 15:11
... Народ не поленился, выяснил, кто преподавал актерское мастерство моделькам в агентстве, где "великая актриса" Толкалина начинала свой путь к жизненному амплуа чьей-то вечной любовницы -... читать далее>>
№ 15
Zaratusklo   16.07.2026 - 12:43
Вот когда мужики начнут рассказывать, тогда траффик будет до неба читать далее>>
№ 14
Флорина   16.07.2026 - 11:31
... Алена Яковлева, Андрейченко рассказывали по ТВ про изнасилование. Наверное, еще кто-нибудь скоро расскажет. читать далее>>
№ 13
Флорина   16.07.2026 - 11:29
... и никакой бумеранг их не настигает, это вообще просто придумки. читать далее>>
№ 12
Ann_M   15.07.2026 - 18:29
... Этот бывший высокомерный и неприятны тип, до сих пор, давая интервью, там где можно промолчать или ответить достойно, мелет , как баба на базаре читать далее>>
Всего сообщений: 15
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«Она обижена на меня»: Егор Кончаловский о расставании с Любовью Толкалиной
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фотографии >>
«Эта страшная история связана с человеком известной фамилии»: Любовь Толкалина о пережитом в детстве насилии фотографии
«Эта страшная история связана с человеком известной фамилии»: Любовь Толкалина о пережитом в детстве насилии фотографии
«Эта страшная история связана с человеком известной фамилии»: Любовь Толкалина о пережитом в детстве насилии фотографии
«Эта страшная история связана с человеком известной фамилии»: Любовь Толкалина о пережитом в детстве насилии фотографии
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