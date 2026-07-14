«Это длится уже очень долго»: Любовь Толкалина о романе с иноагентом Борисом Гребенщиковым

До недавнего времени актриса Любовь Толкалина отрицала слухи о романе с Борисом Гребенщиковым*, утверждая, что их связывает лишь нежная дружба. Однако прошлым летом в порыве искренности Любовь написала в соцсетях пост, в котором прямым текстом заявила, что ушла от Егора Кончаловского к Борису Гребенщикову. В интервьюЛауре Джугелии актриса призналась, что пришло время говорить правду, потому что нельзя всё время всё замалчивать.
фото: соцсети Любови Толкалиной
«В моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в моей жизни, несмотря на то что у нас нет детей и очень сложные отношения. И это длится уже очень долго, и как будто бы нет никаких выходов из этой ситуации. И я просто для себя решила, что не буду это скрывать, несмотря на то что сейчас он вообще даже не живёт в нашей стране и принял определённые решения ещё до того, как начались определённые события. Но отношения есть, и они длятся». Пикантности этой ситуации добавляет то, что Гребенщиков до сих пор официально женат на Ирине Титовой, с которой с 2022 года живёт в Великобритании.
фото: соцсети Любови Толкалиной
Также в этом интервью Толкалина призналась, что потеряла ребёнка. «У меня была замершая беременность. И тогда я поняла, что, наверное, Бог не хочет, чтобы я ещё раз стала мамой, и надо перестать пробовать. Возможно, это случилось от страха. Я очень испугалась тогда, потому что это было как раз то время, когда я уходила от Егора».
*Борис Гребенщиков внесён Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 30.06.23
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