«Ни разу не спросила, за что мне это»: Настя Ивлеева о жизни после «отмены»

Спустя три года после «голой вечеринки», обернувшейся волной общественного осуждения и разрывом контрактов, Настя Ивлеева вновь вернулась к этой теме и рассказала о том, через что прошла. Отвечая на вопросы поклонников в своём телеграм-канале, Настя отметила, что ни разу не задалась вопросом о справедливости произошедшего.
фото: соцсети Насти Ивлеевой
«Ни разу я не задавала вопрос "почему так со мной?" или "за что так со мной?". Первые вопросы, которые я начала задавать себе: что мне делать с ситуацией, которая произошла? Какие действия предпринять, чтобы это было максимально безопасно для меня и моей семьи? Проблема оказалась большой, нужны были решения, и это волновало меня больше, чем превратности судьбы», — сказала она. Труднее всего было принять, что прежняя жизнь не вернётся: «Особенно трудно, когда ты лишаешься всего и где-то в глубине души всё ещё надеешься, что, может быть, что-то вернётся довольно быстро. А потом проходит время, перспектив становится всё меньше, и ты понимаешь: реальность уже другая».
фото: соцсети Насти Ивлеевой
Процесс восстановления растянулся на годы: «Потихонечку, как говорится, с божьей помощью и пересобирала себя. Это процесс временного характера: что-то длилось месяцами, что-то — годы. Иногда мне казалось через месяц-два, что я уже такая сильная, классная, крутая и всё поняла. А потом проходил год-полтора, и только тогда действительно все, как говорит моя мама, пазлы вставали на место», — рассказала блогер. Опорой стали книги, простые радости и новоиспечённый муж Филипп Бегак: «Сейчас я знаю, что тысячу раз выбрала бы одного человека — моего мужа — вместо десятков людей, которые были в моей жизни раньше. Потому что ни один этот десяток не сравнится с этим потрясающим и великим человеком», — намекнула она на тех, кто отвернулся от неё после скандала.
фото: соцсети Насти Ивлеевой
Также Настя дала понять, что прежней Ивлеевой уже не будет: «Я каждый день живу, меняюсь, делаю выводы, ошибаюсь, учусь у себя, у людей и у жизни. У нас есть наш багаж, который мы несем с собой всю жизнь, — это та полнота, которая делает нас мудрыми людьми во взрослом возрасте. А быть в одной точке — это удел человека, который по какой-то страшной ошибке, к сожалению, остановился в развитии. Нет, старой Насти не будет. Будет та, которая есть сейчас, и она прекрасна».
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