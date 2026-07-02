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«Я очень многое в себе увидел за этот год»: Алексей Воробьёв о жизни в браке

2 июля
2026 год

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2 июля 2026
Алексей Воробьёв, некогда один из завидных российских холостяков, больше года назад женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. У Аиды есть дочь Оливия, в воспитание и образование которой Алексей включился с удовольствием. Одним из своих жизненных приоритетов сейчас актёр и музыкант называет семью.

«Я очень многое в себе увидел за этот год»: Алексей Воробьёв о жизни в браке
фото: Алексей Воробьёв с женой/ Источник: соцсети Алексея Воробьёва

В интервью изданию «Теленеделя» Алексей рассказал, какие внутренние перемены произошли с ним после женитьбы: «Главное изменение в том, что я перестал быть центром собственной вселенной. Для артиста это, между прочим, серьёзный удар по профессиональной мифологии. Нас годами приучают: сцена, камера, зритель, внимание, график, твой проект, твой голос, твоя роль. А потом появляется семья, и жизнь спокойно говорит: "Дружок, теперь у нас тут ансамбль, и сегодня у тебя в руках не первая скрипка, а красивый металлический треугольник"».

«Я очень многое в себе увидел за этот год»: Алексей Воробьёв о жизни в браке
фото: Алексей Воробьёв с женой/ Источник: соцсети Алексея Воробьёва

«Стать мужем — это не просто надеть кольцо, красиво сказав пару слов. Это каждый день, каждую секунду выбирать в первую очередь человека, который тебе поверил. И только потом уже — себя. В хорошем настроении и в плохом, в усталости, в несовпадении графиков, в бытовых мелочах. В моментах, когда проще уйти в себя, а надо поговорить.

«Я очень многое в себе увидел за этот год»: Алексей Воробьёв о жизни в браке
фото: Алексей Воробьёв с женой и падчерицей/ Источник: соцсети Алексея Воробьёва

Стать отцом для ребёнка, который уже живёт своей жизнью, со своим характером, привычками, опытом, — это отдельная ответственность. Здесь нельзя прийти и объявить: "Теперь я важный взрослый, прошу любить и уважать мой голос и авторитет". Так не работает. Доверие ребёнка не берётся штурмом. Его можно только заслужить. Маленькими поступками, постоянством, терпением, уважением, любовью и заботой. Способностью не давить, а быть рядом», — поделился актёр своими размышлениями в интервью.

«Я очень многое в себе увидел за этот год»: Алексей Воробьёв о жизни в браке
фото: Алексей Воробьёв с женой/ Источник: соцсети Алексея Воробьёва

Алексей признаётся, что не всё идеально, но он делает выводы: «Я очень многое в себе увидел за этот год. Где мне не хватает терпения. Где я слишком привык всё решать быстро. Где надо не объяснять, а слушать. Где не стоит превращать заботу в контроль. Семья — это самый честный режиссёр. Она моментально показывает, где ты настоящий. И это делает меня счастливее. Не проще, нет. Простоты стало намного меньше. А вот жизни, которая стоит того, чтобы просыпаться с улыбкой, стало гораздо больше. А это намного ценнее».
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«Я очень многое в себе увидел за этот год»: Алексей Воробьёв о жизни в браке фотографии
«Я очень многое в себе увидел за этот год»: Алексей Воробьёв о жизни в браке фотографии
«Я очень многое в себе увидел за этот год»: Алексей Воробьёв о жизни в браке фотографии
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