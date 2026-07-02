«Это был тяжёлый путь»: Мария Маковецкая развелась с Виктором Логиновым

В декабре прошлого года Мария Маковецкая, четвёртая жена актёра Виктора Логинова, заявила, что устала терпеть измены, психологические манипуляции и рукоприкладство с его стороны, поэтому подаёт на развод. Виктор не соглашался с решением Марии и, комментируя заявление супруги, назвал её "психически нездоровым человеком". Как сообщает издание «StarHit», 51-летний Виктор Логинов и 28-летняя Мария Маковецкая всё же официально развелись 15 мая в МФЦ Басманного района. Актёры прожили в браке пять лет.
фото: Виктор Логинов и Мария Маковецкая/ Источник: novochag.ru
«Буду откровенна: это был тяжёлый путь. После того громкого заявления я, если честно, пыталась склеить то, что уже разбилось. Насколько я знаю, в апреле он публично заявил о нашем примирении, хотя в реальности его не было. Это была ложная информация. Жизнь расставила всё по своим местам: развод всё же состоялся. Однако в процессе был свой "день икс" — момент, который стал для меня лично точкой невозврата. Скажу лишь, что тогда я узнала кое-что, перечеркнувшее любые сомнения (на всякий случай всё это задокументировав). Опущу детали, но это стало моим окончательным освобождением. Я думала, что буду страдать, а оказалось — только показалось. За один день пришла в себя», — прокомментировала Мария развод в разговоре с журналистом «StarHit».
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