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«Это был тяжёлый путь»: Мария Маковецкая развелась с Виктором Логиновым

2 июля
2026 год

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2 июля 2026
В декабре прошлого года Мария Маковецкая, четвёртая жена актёра Виктора Логинова, заявила, что устала терпеть измены, психологические манипуляции и рукоприкладство с его стороны, поэтому подаёт на развод. Виктор не соглашался с решением Марии и, комментируя заявление супруги, назвал её "психически нездоровым человеком". Как сообщает издание «StarHit», 51-летний Виктор Логинов и 28-летняя Мария Маковецкая всё же официально развелись 15 мая в МФЦ Басманного района. Актёры прожили в браке пять лет.

«Это был тяжёлый путь»: Мария Маковецкая развелась с Виктором Логиновым
фото: Виктор Логинов и Мария Маковецкая/ Источник: novochag.ru

«Буду откровенна: это был тяжёлый путь. После того громкого заявления я, если честно, пыталась склеить то, что уже разбилось. Насколько я знаю, в апреле он публично заявил о нашем примирении, хотя в реальности его не было. Это была ложная информация. Жизнь расставила всё по своим местам: развод всё же состоялся. Однако в процессе был свой "день икс" — момент, который стал для меня лично точкой невозврата. Скажу лишь, что тогда я узнала кое-что, перечеркнувшее любые сомнения (на всякий случай всё это задокументировав). Опущу детали, но это стало моим окончательным освобождением. Я думала, что буду страдать, а оказалось — только показалось. За один день пришла в себя», — прокомментировала Мария развод в разговоре с журналистом «StarHit».
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№ 10
Артемий Волков   5.07.2026 - 19:47
... Сохранение семьи было модно в ссср... Теперь модно жить по 2 года и выносить всё на весь мир.. Но мода циклична.. ретро (сохранение семьи) вернется лет так эдак чрез 20-30... Остаётся подождать..))) читать далее>>
№ 9
Эллина Мохницкая   5.07.2026 - 11:33
Не хочу быть брюзгой, но всё-таки выражу своё удивление подобными юными самоуверенными и самовлюбленными барышнями. Когда они в 20 лет становятся четвертыми, пятыми, шестыми жёнами 50-летних, они всерьез... читать далее>>
№ 8
No Namesss   3.07.2026 - 23:18
Я желаю Маковецкой наконец прославиться работами в кино. А не браком со стареющим актёром... читать далее>>
№ 7
Мария Гладилова (Москва)   3.07.2026 - 17:00
Разводы и разбеги - это что сейчас, мода такая ? Почему не может быть модно сохранение семьи, поддержка, любовь и уважение друг друга. Нет...проще ж разбежаться и найти кого-то другого себе на пару лет читать далее>>
№ 6
Светлана Платкова   3.07.2026 - 13:38
Всё было зря? Замужество карьере не помогло? Судя по фильмографии.) читать далее>>
Всего сообщений: 9
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«Это был тяжёлый путь»: Мария Маковецкая развелась с Виктором Логиновым фотографии
«Это был тяжёлый путь»: Мария Маковецкая развелась с Виктором Логиновым фотографии
«Это был тяжёлый путь»: Мария Маковецкая развелась с Виктором Логиновым фотографии
«Это был тяжёлый путь»: Мария Маковецкая развелась с Виктором Логиновым фотографии
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