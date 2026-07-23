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Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих

23 июля
2026 год

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23 июля 2026
Помимо десятка летних фестивалей, объединяющих любителей музыки, кино и других искусств, середина лета предлагала бомонду юбилеи, открытие ресторанов и прочие увеселительные мероприятия.
11 и 12 июля на 10-м Фестивале Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения» на Винзаводе выступили Александра Ребенок, Максим Матвеев, Катерина Шпица, Дарья Мороз и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Катерина Шпица/ Источник: соцсети фотографа Ники Николаевой

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Максим Матвеев/ Источник: соцсети фотографа Ники Николаевой

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Дарья Мороз/ Источник: соцсети фотографа Ники Николаевой

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Константин Хабенский/ Источник: соцсети фотографа Ники Николаевой

13 июля прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева отпраздновала своё 50-летие и 30-летие сценической карьеры в компании Алисы Фрейндлих, Данилы Козловского, Александра Сокурова и других коллег и друзей.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Диана Вишнева и Алиса Фрейндлих/ Источник: соцсети Дианы Вишневой

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Диана Вишнева и Данила Козловский/ Источник: соцсети Дианы Вишневой

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Диана Вишнева/ Источник: соцсети Дианы Вишневой

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Александр Сокуров/ Источник: соцсети Дианы Вишневой

15 июля на открытии летней веранды ДК "Исток" побывали Константин и Софья Эрнст, Маруся Фомина и Дарья Мороз.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Константин и Софья Эрнст/ Источник: соцсети Софьи Эрнст

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Дарья Мороз и Софья Эрнст/ Источник: соцсети Софьи Эрнст

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Маруся Фомина и Софья Эрнст/ Источник: соцсети Софьи Эрнст

16 июля в арт‑пространстве Futurione на ВДНХ состоялась презентация коллаборации бренда аксессуаров Le Vertige с актрисой Ирой Горбачёвой. На презентации побывали Глафира Тарханова и Влад Лисовец.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Ирина Горбачёва/ Источник: пресс-служба Le Vertige

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Глафира Тарханова/ Источник: пресс-служба Le Vertige

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Влад Лисовец/ Источник: пресс-служба Le Vertige

18 июля на презентации спортивной коллекции 12Storeez в ресторане Пинского и товарищей La Raquette побывали Елизавета Арзамасова, Михаил Тройник, Катя Кабак и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Катя Кабак/ Источник: пресс-служба La Raquette

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Лиза Арзамасова/ Источник: пресс-служба La Raquette

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Михаил Тройник/ Источник: пресс-служба La Raquette

18 и 19 июля в Москве прошёл ежегодный VK Fest, на котором в качестве гостей и участников побывали Юлия Паршута, Ида Галич, Екатерина Волкова, Регина Тодоренко, Илья Соболев и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Юлия Паршута/ Источник: соцсети Юлии Паршуты

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Ида Галич/ Источник: соцсети Иды Галич

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Екатерина Волкова/ Источник: соцсети Екатерины Волкова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Регина Тодоренко и Илья Соболев/ Источник: соцсети Ильи Соболева

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Лиза Архамасова и Илья Авербух/ Источник: соцсети фотографа Саши Копылова

21 июля на открытии нового ресторана Антона Пинского и партнёров "Рубель" (русская кухня с видом на Кремль) побывали Елизавета Арзамасова и Илья Авербух, Анна Седокова, Игорь Цвирко и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Лиза Арзамасова и Илья Авербух/ Источник: соцсети Лизы Арзамасовой

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Анна Седокова/ Источник: пресс-служба

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих
фото: Кристина Кретова и Игорь Цвирко/ Источник: пресс-служба
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Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих фотографии
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