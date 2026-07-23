Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Катя Кабак и Алиса Фрейндлих

Помимо десятка летних фестивалей, объединяющих любителей музыки, кино и других искусств, середина лета предлагала бомонду юбилеи, открытие ресторанов и прочие увеселительные мероприятия.
11 и 12 июля на 10-м Фестивале Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения» на Винзаводе выступили
Александра Ребенок
,
Максим Матвеев
,
Катерина Шпица
,
Дарья Мороз
и другие.
фото: Катерина Шпица/ Источник: соцсети фотографа Ники Николаевой
фото: Максим Матвеев/ Источник: соцсети фотографа Ники Николаевой
фото: Дарья Мороз/ Источник: соцсети фотографа Ники Николаевой
фото: Константин Хабенский/ Источник: соцсети фотографа Ники Николаевой
13 июля прима-балерина
Мариинского театра Диана Вишнева
отпраздновала своё 50-летие и 30-летие сценической карьеры в компании
Алисы Фрейндлих
,
Данилы Козловского
,
Александра Сокурова
и других коллег и друзей.
фото: Диана Вишнева и Алиса Фрейндлих/ Источник: соцсети Дианы Вишневой
фото: Диана Вишнева и Данила Козловский/ Источник: соцсети Дианы Вишневой
фото: Диана Вишнева/ Источник: соцсети Дианы Вишневой
фото: Александр Сокуров/ Источник: соцсети Дианы Вишневой
15 июля на открытии летней веранды ДК "Исток" побывали
Константин
и
Софья Эрнст
,
Маруся Фомина
и
Дарья Мороз
.
фото: Константин и Софья Эрнст/ Источник: соцсети Софьи Эрнст
фото: Дарья Мороз и Софья Эрнст/ Источник: соцсети Софьи Эрнст
фото: Маруся Фомина и Софья Эрнст/ Источник: соцсети Софьи Эрнст
16 июля в арт‑пространстве Futurione на ВДНХ состоялась презентация коллаборации бренда аксессуаров Le Vertige с актрисой
Ирой Горбачёвой
. На презентации побывали
Глафира Тарханова
и
Влад Лисовец
.
фото: Ирина Горбачёва/ Источник: пресс-служба Le Vertige
фото: Глафира Тарханова/ Источник: пресс-служба Le Vertige
фото: Влад Лисовец/ Источник: пресс-служба Le Vertige
18 июля на презентации спортивной коллекции 12Storeez в ресторане Пинского и товарищей La Raquette побывали
Елизавета Арзамасова
,
Михаил Тройник
,
Катя Кабак
и другие.
фото: Катя Кабак/ Источник: пресс-служба La Raquette
фото: Лиза Арзамасова/ Источник: пресс-служба La Raquette
фото: Михаил Тройник/ Источник: пресс-служба La Raquette
18 и 19 июля в Москве прошёл ежегодный VK Fest, на котором в качестве гостей и участников побывали
Юлия Паршута
,
Ида Галич
,
Екатерина Волкова
,
Регина Тодоренко
,
Илья Соболев
и другие.
фото: Юлия Паршута/ Источник: соцсети Юлии Паршуты
фото: Ида Галич/ Источник: соцсети Иды Галич
фото: Екатерина Волкова/ Источник: соцсети Екатерины Волкова
фото: Регина Тодоренко и Илья Соболев/ Источник: соцсети Ильи Соболева
фото: Лиза Архамасова и Илья Авербух/ Источник: соцсети фотографа Саши Копылова
21 июля на открытии нового ресторана
Антона Пинского
и партнёров "Рубель" (русская кухня с видом на Кремль) побывали
Елизавета Арзамасова
и
Илья Авербух
,
Анна Седокова
,
Игорь Цвирко
и другие.
фото: Лиза Арзамасова и Илья Авербух/ Источник: соцсети Лизы Арзамасовой
фото: Анна Седокова/ Источник: пресс-служба фото: Кристина Кретова и Игорь Цвирко/ Источник: пресс-служба
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