Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии

фото: Маша и Аня Пересильд/ Источник: соцсети Маши Пересильд
13-летняя дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя как-то резко вышла из состояния детского мальчишества, о чём свидетельствует фотосессия, в которой Маша примерила на себя женственные и "взрослые" образы.
фото: соцсети Маши Пересильд
фото: соцсети Маши Пересильд
фото: соцсети Маши Пересильд
Чем занимается Маша помимо учёбы в школе, доподлинно не известно, но у неё уже есть агент и, судя по всему, неплохие шансы на карьеру в модельном бизнесе. Поздравляя дочь с 13-летием, Юлия Пересильд отметила мудрость, надёжность и проницательность дочери. «Самый надёжный друг, самый честный и справедливый человек! Тебе всего 13 лет?? Ощущение, что ты наша опора и поддержка и что мы все младше тебя! Ты мудра не по годам, ты чувствуешь людей так, как будто видишь их насквозь. Ты знаешь с самого начала, что будет дальше! Желаю тебе реализовать все твои таланты — а их столько. За что бы ты ни взялась, я знаю — всё получится! Только одно — победи сама себя, ибо вряд ли кто-то с тобой справится».
фото: Маша и Юлия Пересильд/ Источник: соцсети Маши Пересильд
обсуждение >>