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Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии

24 июля
2026 год

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24 июля 2026
Индекс вездесущности указывает на то, что клан Михалковых-Кончаловских уступает пальму первенства семейству Пересильд. Ещё не выветрилась из нашей памяти рекламная кампания первой коллекции одежды Анны Пересильд, ещё не утихли возмущённые споры о заочном поступлении Анны на курс к Дарье Мороз, как внимание публики перетянула на себя младшая сестра Анны Маша.

Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии
фото: Маша и Аня Пересильд/ Источник: соцсети Маши Пересильд

13-летняя дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя как-то резко вышла из состояния детского мальчишества, о чём свидетельствует фотосессия, в которой Маша примерила на себя женственные и "взрослые" образы.

Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии
фото: соцсети Маши Пересильд

Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии
фото: соцсети Маши Пересильд

Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии
фото: соцсети Маши Пересильд

Чем занимается Маша помимо учёбы в школе, доподлинно не известно, но у неё уже есть агент и, судя по всему, неплохие шансы на карьеру в модельном бизнесе. Поздравляя дочь с 13-летием, Юлия Пересильд отметила мудрость, надёжность и проницательность дочери. «Самый надёжный друг, самый честный и справедливый человек! Тебе всего 13 лет?? Ощущение, что ты наша опора и поддержка и что мы все младше тебя! Ты мудра не по годам, ты чувствуешь людей так, как будто видишь их насквозь. Ты знаешь с самого начала, что будет дальше! Желаю тебе реализовать все твои таланты — а их столько. За что бы ты ни взялась, я знаю — всё получится! Только одно — победи сама себя, ибо вряд ли кто-то с тобой справится».

Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии
фото: Маша и Юлия Пересильд/ Источник: соцсети Маши Пересильд
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Марина мск   24.07.2026 - 12:05
13 лет, а уже агент - у меня в 13 была только сменка и дневник с двойками. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии фотографии
Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии фотографии
Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии фотографии
Младшая сестра Анны Пересильд снялась в своей первой фотосессии фотографии
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