«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей

43-летняя Марина Александрова и её муж воспитывают двоих детей — 14-летнего сына Андрея и 10-летнюю дочь Катю, которые неожиданно для супругов синхронизировались на пороге входа в пубертат.
фото: соцсети Марины Александровой
фото: соцсети Марины Александровой
фото: соцсети Марины Александровой
фото: соцсети Марины Александровой
фото: соцсети Марины Александровой
«Он пришёл…
Мальчики с 11 до 14
Девочки с 10 до 13
Переходный возраст, который совпал в нашей семейной вселенной, столкнув женскую и мужскую энергию! Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды? А мы с мужем наблюдаем каждый день! Разговоры и юмор-оружие, которое помогает нам выжить! Любовь и принятие оставим для психологов», — написала актриса, поделившись фотографиями детей в соцсетях. Сейчас актриса с детьми путешествует по Португалии, публикуя красивые фотографии с летних каникул.
обсуждение >>