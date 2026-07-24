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«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей

24 июля
2026 год

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24 июля 2026
43-летняя Марина Александрова и её муж воспитывают двоих детей — 14-летнего сына Андрея и 10-летнюю дочь Катю, которые неожиданно для супругов синхронизировались на пороге входа в пубертат.

«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей
фото: соцсети Марины Александровой

«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей
фото: соцсети Марины Александровой

«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей
фото: соцсети Марины Александровой

«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей
фото: соцсети Марины Александровой

«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей
фото: соцсети Марины Александровой

«Он пришёл…

Мальчики с 11 до 14
Девочки с 10 до 13

Переходный возраст, который совпал в нашей семейной вселенной, столкнув женскую и мужскую энергию! Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды? А мы с мужем наблюдаем каждый день! Разговоры и юмор-оружие, которое помогает нам выжить! Любовь и принятие оставим для психологов», — написала актриса, поделившись фотографиями детей в соцсетях. Сейчас актриса с детьми путешествует по Португалии, публикуя красивые фотографии с летних каникул.

«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей
фото: соцсети Марины Александровой

«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей
фото: соцсети Марины Александровой

«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей
фото: соцсети Марины Александровой
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«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей фотографии
«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей фотографии
«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей фотографии
«Вы когда нибудь видели взрыв метеорита и звезды?»: Марина Александрова о переходном возрасте детей фотографии
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