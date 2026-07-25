«Раньше было очень сложно говорить "нет"»: Настя Красовская про вторжение в личные границы

Настя Красовская сыграла главную роль в новом психологическом сериале «Фейк», премьера которого состоялась 16 июля. История о киберсталкинге оказалась хорошим поводом поговорить о выстраивании личных границ и навыке говорить «нет». Об этом с актрисой побеседовал журнал ОК!
фото: ОК!
«Раньше мне было очень сложно сказать "нет". Два года терапии помогли мне научиться выражать свои эмоции и не бояться этого. И самым большим открытием стало то, что если я говорю "нет", это совсем не означает, что человек обязательно обидится или негативно отреагирует. Всё, что ты держишь в себе и на что соглашаешься, хотя тебе это не подходит, — всё равно однажды лопнет как пузырь. И тогда пострадают все. А многих проблем можно было бы избежать, если бы сразу сказать: "Со мной так нельзя". Ведь другой человек просто не знает, где проходят твои границы. Мы все разные. И то, что для одного человека является нормой, вовсе не обязательно будет нормой для другого», — поделилась актриса.
фото: ОК!
При этом Настя признаётся, что в моменте ей бывает сложно понять собственные эмоции: «В моменте мне бывает тяжело это сделать. Мне нужно время. Когда что-то происходит, я могу вспылить. А могу, наоборот, из-за того, что люблю сглаживать углы и избегать конфликтов, не постоять за себя. Мне нужно время, чтобы понять, что произошло, почему мне это не понравилось и что именно меня задело. Но потом я обязательно подойду и скажу об этом, чтобы такая ситуация больше не повторялась. Мне вообще нужно время на многое. Я беру паузы. Пытаюсь понять, что чувствую, что для меня хорошо, а что плохо. И уже потом выстраиваю свои границы», — рассказала она.
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