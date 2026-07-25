«Раньше было очень сложно говорить "нет"»: Настя Красовская про вторжение в личные границы

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Лайфстайл «Вам не стыдно?»: Влад Прохоров обратился к Дарье Мороз с критикой поступления Анны Пересильд в МШК Отсутствие на экзамене — это неслыханно, считает актёр

Спутник телезрителя «Starперцы»: Умирать — так с музыкой! В ночь с 22 на 23 июля, 02:35, СТС

Главная тема Звёзды в бегах и «агенты Матрицы»: 5 причин смотреть новый сезон «Погони» на ТНТ Как знаменитости в стрессовых ситуациях помогут лучше узнать Москву

Спутник телезрителя «Помпеи»: Последний из кельтов 23 июля, 23:00, ТНТ

Лайфстайл СМИ: Михаил Галустян тайно женился через год после развода Комик и его избранница пока не дали никаких комментариев прессе

Спутник телезрителя «Человек ниоткуда»: Мой адрес не дом и не улица В ночь с 24 на 25 июля, 01:05, Наше новое кино

Спутник телезрителя «Бугимен. Начало легенды»: Не будь букой В ночь с 25 на 26 июля, 01:00, ТВ-3