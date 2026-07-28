«Спасибо вам за то, что я появилась на этот свет»: Юлия Меньшова опубликовала архивное фото с родителями

анонс

Маргарита Симоньян опубликовала отрывок из своей книги о Тигране Кеосаяне

27 июля

«Важное событие для всего Петербурга»: Елизавета Боярская о возвращении спектаклей с Данилой Козловским

В репертуар МДТ вернулись три спектакля с их участием