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«Спасибо вам за то, что я появилась на этот свет»: Юлия Меньшова опубликовала архивное фото с родителями

28 июля
2026 год

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28 июля 2026
Сегодня актрисе и ведущей Юлии Меньшовой исполнилось 57 лет. К сожалению, в этот день рядом с Юлией Владимировной нет обоих её знаменитых родителей, Владимира Меньшова и Веры Алентовой, о чём она с грустью написала в своём блоге: «Сегодня у меня день рождения. Особенный. Впервые без папы и без мамы. Это очень странное чувство. Но мне спокойно. Они живы в нашей памяти, в своих делах, которые всё ещё важны для многих людей… Спасибо вам, мои дорогие, за то, что я появилась на этот свет. И за всё, что вы хотели и смогли мне дать. Я давно уже взрослая. И я справляюсь. И очень вас люблю!»

«Спасибо вам за то, что я появилась на этот свет»: Юлия Меньшова опубликовала архивное фото с родителями
фото: Юлия Меньшова с родителями/ Источник: соцсети Юлии Меньшовой

Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Актёр и режиссёр скончался от последствий перенесённого им коронавируса. Вера Валентиновна умерла в декабре 2025 года. Ей стало плохо с сердцем на церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким. Из здания Театра имени Вл. Маяковского, где проходило прощание, сотрудники скорой помощи вынесли артистку на носилках и доставили в больницу. Спасти актрису врачам не удалось.
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«Спасибо вам за то, что я появилась на этот свет»: Юлия Меньшова опубликовала архивное фото с родителями фотографии
«Спасибо вам за то, что я появилась на этот свет»: Юлия Меньшова опубликовала архивное фото с родителями фотографии
«Спасибо вам за то, что я появилась на этот свет»: Юлия Меньшова опубликовала архивное фото с родителями фотографии
«Спасибо вам за то, что я появилась на этот свет»: Юлия Меньшова опубликовала архивное фото с родителями фотографии
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