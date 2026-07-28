Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова

27 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера романтической комедии «За любовь»
. Фильм зрителям представили исполнители главных ролей Ксения Бородина
и Алексей Чадов
, режиссёр Андрей Малай
и актёры Роза Сябитова
, Олеся Судзиловская
, Виктория Клинкова
, Теона Омарова
и другие участники съёмочной группы.
фото: Алексей Чадов и Лейсан Галимова/ Источник: пресс-служба
фото: Андрей Малай и Виктория Клинкова/ Источник: пресс-служба
фото: Теона Омарова и Ксения Бородина/ Источник: пресс-служба
фото: Олеся Судзиловская/ Источник: пресс-служба
фото: Роза Сябитова/ Источник: пресс-служба
Среди гостей премьеры были Ольга Орлова
, Полина Диброва
, Сарик
и Гевонд Андреасян
, Лиза Моряк
, Дмитрий Брауэр
, Татьяна Филиных
и другие.
фото: Гевонд Андреасян/ Источник: пресс-служба
фото: Полина Диброва/ Источник: пресс-служба
фото: Ольга Орлова/ Источник: пресс-служба
фото: Сарик Андреасян и Лиза Моряк/ Источник: пресс-служба
«За любовь» в прокате с 30 июля 2026 года.
фото: Дмитрий Брауэр и Анна Азарова/ Источник: пресс-служба
«За любовь»
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