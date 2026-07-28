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Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова

28 июля
2026 год

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28 июля 2026
27 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера романтической комедии «За любовь». Фильм зрителям представили исполнители главных ролей Ксения Бородина и Алексей Чадов, режиссёр Андрей Малай и актёры Роза Сябитова, Олеся Судзиловская, Виктория Клинкова, Теона Омарова и другие участники съёмочной группы.

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Алексей Чадов и Лейсан Галимова/ Источник: пресс-служба

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Андрей Малай и Виктория Клинкова/ Источник: пресс-служба

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Теона Омарова и Ксения Бородина/ Источник: пресс-служба

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Олеся Судзиловская/ Источник: пресс-служба

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Роза Сябитова/ Источник: пресс-служба

Среди гостей премьеры были Ольга Орлова, Полина Диброва, Сарик и Гевонд Андреасян, Лиза Моряк, Дмитрий Брауэр, Татьяна Филиных и другие.

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Гевонд Андреасян/ Источник: пресс-служба

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Полина Диброва/ Источник: пресс-служба

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Ольга Орлова/ Источник: пресс-служба

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Сарик Андреасян и Лиза Моряк/ Источник: пресс-служба

Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова
фото: Дмитрий Брауэр и Анна Азарова/ Источник: пресс-служба

«За любовь» в прокате с 30 июля 2026 года.

«За любовь»
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Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова фотографии
Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова фотографии
Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова фотографии
Марафон дурацких желаний: Алексей Чадов, Ксения Бородина и Роза Сябитова фотографии
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