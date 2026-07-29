Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва за Москву»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я переживаю, что её кто-нибудь обманет, поэтому она живёт со мной»: Полина Ауг об отношениях с 95-летней бабушкой

29 июля
2026 год

Лайфстайл >>
29 июля 2026
В середине июля на онлайн-платформе OKKO состоялась премьера сериала «Фейк», истории, основанной на реальных событиях. Образ главной героини, учительницы Маргариты, сценаристы максимально обобщили, чтобы показать: преследованию в интернете может подвергнуться любой человек. Одну из ролей в этом психологическом триллере сыграла Полина Ауг.

«Я переживаю, что её кто-нибудь обманет, поэтому она живёт со мной»: Полина Ауг об отношениях с 95-летней бабушкой
фото: Полина Ауг/ Источник: соцсети Полины Ауг

«Сейчас киберсталкинг — очень актуальная тема, как и телефонное мошенничество. Это бич нашего времени, когда технологии стали доступны всем и часто способны принести не только благо, но и огромный урон. Люди остаются без денег, сбережений, домов, квартир. Моей бабулечке 95 лет, и я каждый день переживаю, что ей кто-нибудь позвонит, обманет по телефону. Поэтому она живёт со мной: я за ней ухаживаю, пылинки с неё сдуваю», — рассказала актриса в интервью изданию «Hello!».

«Я переживаю, что её кто-нибудь обманет, поэтому она живёт со мной»: Полина Ауг об отношениях с 95-летней бабушкой
фото: Полина Ауг с бабушкой/ Источник: соцсети Полины Ауг

По словам Полины, их отношения с бабушкой в детстве были непростыми, поскольку бабушка, строгий и волевой человек, была довольно сурова: «Людям того поколения достаточно сложно проявлять любовь, она делала это по-своему. Мне как ребёнку это было непонятно, и я воевала с теми вещами, с которыми воевать не стоило. Многое начинаешь осознавать только с возрастом. Учишься прощать, не обращать внимания, отпускать. Сейчас бабуля уже другая — как божий одуванчик. Мы с мамой окружаем её заботой и любовью. С бабушки я, конечно, беру пример. Учусь тому, что человеку, видимо, подвластно всё. Он может пройти через самые-самые большие трудности и остаться собой».

«Я переживаю, что её кто-нибудь обманет, поэтому она живёт со мной»: Полина Ауг об отношениях с 95-летней бабушкой
фото: Полина и Юлия Ауг/ Источник: соцсети Полины Ауг

С мамой, актрисой Юлией Ауг, доверительные отношения сложились не сразу. Родители Полины служили в театре и много работали, а девочка жила у бабушек и очень скучала. «Уже будучи взрослой, прямо спросила у мамы, почему мы не жили вместе, как все остальные? Она ответила: "Я хотела, чтобы ты мною гордилась и уважала меня. Если бы в тот момент я поставила крест на своей карьере, на себе как на личности, тебе бы было интересно жить с такой мамой?" Конечно, в детстве я этого не понимала, обижалась. Это наш с ней диалог длиною в жизнь. Но сейчас я уже не задаю тех вопросов, потому что сама имею карьерные амбиции и желания. Поэтому у меня с мамой очень тёплые отношения — доверительные, нежные и трогательные», — объяснила актриса.

«Я переживаю, что её кто-нибудь обманет, поэтому она живёт со мной»: Полина Ауг об отношениях с 95-летней бабушкой
фото: Полина Ауг/ Источник: соцсети Полины Ауг

Одно время Полине хотелось дистанцироваться от материнской славы. Однако со временем актриса осознала ценность отношений с близкими людьми: «Мне было важно отделиться от неё. Казалось, только так меня будут воспринимать всерьёз, как отдельную личность. Сейчас я уже так не считаю и уверена, что семья и родные — это самое дорогое в жизни каждого человека».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Фейк». Трейлер №2 >>
«Фейк». Тизер-трейлер
«Фейк». Отрывок
«Джетлаг». Трейлер №2
«Джетлаг». Трейлер №5
«Джетлаг». Трейлер №4

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминанияинтернетоткровение
персоны
Полина АугЮлия Ауг
фильмы
Фейк

фотографии >>
«Я переживаю, что её кто-нибудь обманет, поэтому она живёт со мной»: Полина Ауг об отношениях с 95-летней бабушкой фотографии
«Я переживаю, что её кто-нибудь обманет, поэтому она живёт со мной»: Полина Ауг об отношениях с 95-летней бабушкой фотографии
«Я переживаю, что её кто-нибудь обманет, поэтому она живёт со мной»: Полина Ауг об отношениях с 95-летней бабушкой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Битва за Москву»

День рождения >>

Сергей Горобченко
Лев Золотухин
Павел Кадочников
Алексей Кирсанов
Алексей Литвиненко (II)
Алла Масленникова
Алексей Матошин
Лидия Милюзина
Андрей Смелов
Витаутас Томкус
Жан-Юг Англад
Стивен Дорфф
Ричард Иган
Моника Кэлхоун
Александра Пол
Дэвид Уорнер
Чеслав Ярошиньский
все родившиеся 29 июля >>

Афиша кино >>

Ограбить Лондон
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Всё, что мы потеряли
драма, мелодрама, молодежный фильм, экранизация
Испания, 2026
Храбрый Давид
драма, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, ЮАР, 2025
Пиноккио: Раскрепощённый
триллер, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, США, 2026
Школа призраков
мистика, фильм ужасов
Япония, 2025
За любовь
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2026
Могильный ритуал. Зло вернулось
фильм ужасов
Индонезия, 2026
Призрак в клетке
комедия, криминальный фильм, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2026
Старый орёл
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2026
Короткий фильм о любви
драма, мелодрама
Польша, 1988
Мой дикий друг. Возвращение домой
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Татьяна Косенко: «Онлайн-кинотеатр продает выбор, телеканал – освобождение от него»
Интервью
Татьяна Косенко: «Онлайн-кинотеатр продает выбор, телеканал – освобождение от него»
Руководитель отдела закупок киноканалов «Ред Медиа» – о работе платного телевидения, идеях квотирования, возвращении голливудских фильмов и покупке российского кино
3 комментария