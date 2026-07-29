«Я переживаю, что её кто-нибудь обманет, поэтому она живёт со мной»: Полина Ауг об отношениях с 95-летней бабушкой

В середине июля на онлайн-платформе OKKO состоялась премьера сериала «Фейк», истории, основанной на реальных событиях. Образ главной героини, учительницы Маргариты, сценаристы максимально обобщили, чтобы показать: преследованию в интернете может подвергнуться любой человек. Одну из ролей в этом психологическом триллере сыграла Полина Ауг.
фото: Полина Ауг/ Источник: соцсети Полины Ауг
«Сейчас киберсталкинг — очень актуальная тема, как и телефонное мошенничество. Это бич нашего времени, когда технологии стали доступны всем и часто способны принести не только благо, но и огромный урон. Люди остаются без денег, сбережений, домов, квартир. Моей бабулечке 95 лет, и я каждый день переживаю, что ей кто-нибудь позвонит, обманет по телефону. Поэтому она живёт со мной: я за ней ухаживаю, пылинки с неё сдуваю», — рассказала актриса в интервью изданию «Hello!».
фото: Полина Ауг с бабушкой/ Источник: соцсети Полины Ауг
По словам Полины, их отношения с бабушкой в детстве были непростыми, поскольку бабушка, строгий и волевой человек, была довольно сурова: «Людям того поколения достаточно сложно проявлять любовь, она делала это по-своему. Мне как ребёнку это было непонятно, и я воевала с теми вещами, с которыми воевать не стоило. Многое начинаешь осознавать только с возрастом. Учишься прощать, не обращать внимания, отпускать. Сейчас бабуля уже другая — как божий одуванчик. Мы с мамой окружаем её заботой и любовью. С бабушки я, конечно, беру пример. Учусь тому, что человеку, видимо, подвластно всё. Он может пройти через самые-самые большие трудности и остаться собой».
фото: Полина и Юлия Ауг/ Источник: соцсети Полины Ауг
С мамой, актрисой Юлией Ауг, доверительные отношения сложились не сразу. Родители Полины служили в театре и много работали, а девочка жила у бабушек и очень скучала. «Уже будучи взрослой, прямо спросила у мамы, почему мы не жили вместе, как все остальные? Она ответила: "Я хотела, чтобы ты мною гордилась и уважала меня. Если бы в тот момент я поставила крест на своей карьере, на себе как на личности, тебе бы было интересно жить с такой мамой?" Конечно, в детстве я этого не понимала, обижалась. Это наш с ней диалог длиною в жизнь. Но сейчас я уже не задаю тех вопросов, потому что сама имею карьерные амбиции и желания. Поэтому у меня с мамой очень тёплые отношения — доверительные, нежные и трогательные», — объяснила актриса.
фото: Полина Ауг/ Источник: соцсети Полины Ауг
Одно время Полине хотелось дистанцироваться от материнской славы. Однако со временем актриса осознала ценность отношений с близкими людьми: «Мне было важно отделиться от неё. Казалось, только так меня будут воспринимать всерьёз, как отдельную личность. Сейчас я уже так не считаю и уверена, что семья и родные — это самое дорогое в жизни каждого человека».
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