«Не всем нужно худеть»: Юлия Высоцкая о базовых принципах питания

Актриса и кулинар-энтузиаст Юлия Высоцкая дала-интервью интервью изданию RT, в котором высказалась о буме доморощенной «экспертности» и базовых принципах в питании и распорядке дня. «Сейчас у нас эра такая, что все разбираются во всём: в вирусологии и в политике, в диетологии и в нутрициологии. И в спорте тоже: как ни откроешь сеть, все тебя учат, как правильно выпады делать и как жир сжигать.
фото: соцсети Юлии Высоцкой
Я стараюсь в этом гомоне слушать себя. И у меня тоже не всегда это получается, потому что бывают какие-то обстоятельства или премьеры в театре, когда ты себе не принадлежишь и нет возможности высчитывать состав рациона, а нужно по 9—12 часов репетировать и единственная возможность восполнить энергию — выпить чёрный кофе с кусочком тёмного шоколада. Ничего в этом полезного нет, особенно если это происходит на протяжении десяти дней до выпуска спектакля. Организм, конечно, присылает «ответочку». Поэтому я не берусь советовать другим. Нужно стараться находить грамотных специалистов, а не прислушиваться к диванным экспертам и медикам из сети».
фото: соцсети Юлии Высоцкой
«Самое главное — понимать, что именно тебе нужно. Потому что, во-первых, не всем нужно худеть. А кого-то вообще интересует набор массы. Не всем нужно заниматься спортом, у кого-то есть ограничения. Кому-то можно бегать, а кому-то позвоночник не позволяет. Для кого-то йога — это и медитация, и одновременно сильное и гибкое тело, а для кого-то обострение какого-то хронического заболевания. Все мы очень разные.
фото: соцсети Юлии Высоцкой
Что делаю я: стараюсь не переедать и делать паузы, во время которых у меня сильно ограниченное питание в диапазоне от голодания до жёстких разгрузочных дней. Стараюсь заниматься спортом — если не каждый день, то хотя бы в те дни, когда у меня точно есть время. И что для меня очень важно — я научилась отличать отсутствие сил, когда мне действительно нужно восстановиться и не напрягаться, от лени. И я знаю, что ленюсь чаще, чем когда у меня действительно нет энергии».
обсуждение >>