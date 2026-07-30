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«Я благодарен за то, что мне не вынимали гланды через ушную раковину»: Алексей Гуськов о браке с Лидией Вележевой

30 июля
2026 год

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30 июля 2026
Актёры Алексей Гуськов и Лидия Вележева живут в браке уже 38 лет, вместе снялись в дюжине проектов, но никакое соперничество и амбиции не встают у них на пути. В интервью изданию «Чтиво» Гуськов объяснил, как им с женой удаётся сохранить семью.

«Я благодарен за то, что мне не вынимали гланды через ушную раковину»: Алексей Гуськов о браке с Лидией Вележевой
фото: Алексей Гуськов и Лидия Вележева на премьере сериала "Золотое дно-2"/ Источник: пресс-служба "Иви"

«Мой опыт показал одну простую вещь: сколько ни меняй партнерш, только каж­дая следующая будет похожа на предыдущую. И проблема будет не в них, а в тебе. Потому что ты строишь отношения, что называется, «по образу и подобию», а женщина — такое создание, которое будет мимикрировать под мужчину, какая бы она ни была. Это природа так устроила. Поняв это, я четко с Лидией Леонидовной проговорил, что все наши заботы — театральные, киношные, репетиционные — не должны пересекать порог дома. Здесь зона, свободная от профессии.

«Я благодарен за то, что мне не вынимали гланды через ушную раковину»: Алексей Гуськов о браке с Лидией Вележевой
фото: Ольга Тупоногова-Волкова/ "Чтиво"

[Дома о работе мы] вообще не говорим. Ни о театре, ни о кино, ни о чем таком. Только если один не подойдёт ко второму и тактично не скажет: «Извини, а ты не можешь мне помочь?» И если будет ответ «Я не готов» или «не готова» — не будет никакой обиды. Она знает, как я её уважаю, как благодарен за то, что мне не вынимали гланды через ушную раковину. Мы же с ней оба — варяги, не москвичи. У нас очень много было забот в жизни: строить, воспитывать детей и так далее. Всё, что этому мешало, было выброшено».

Золотое дно-2 (2025)
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«Я благодарен за то, что мне не вынимали гланды через ушную раковину»: Алексей Гуськов о браке с Лидией Вележевой фотографии
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