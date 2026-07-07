«Качели продолжаются»: Наталия Медведева о проблемах в семье

У Наталии Медведевой нет профильного актёрского образования. В юности она планировала поступать в театральный институт, но по настоянию родителей пошла учиться "серьёзной" профессии в торгово-экономический университет. Однако желание блистать на сцене осуществилось сначала в КВН, а потом и в шоу Comedy Woman. К слову, замуж Наталия вышла тоже за юмориста, капитана команды КВН «СТЭПиКО» Александра Коптеля.
фото: Наталия Медведева с мужем/ Источник: соцсети Александра Коптеля
Сейчас Наталия периодически снимается в кино, играет в театре и участвует в различных реалити-шоу, которые требуют разъездов. В интервью журналу «Теленеделя» юмористка рассказала, как она отдыхает от работы и семейного быта: «Мы с мужем честны друг с другом. Я очень люблю проводить время одна, только так восстанавливаюсь. Хотя, понятно, что это бывает нечасто. [...] Муж знает и принимает мою любовь к путешествиям, соревнованиям, спартакиадам — у меня это с детства. Конечно, так было не сразу, мы к этому долго шли, но сейчас всё прекрасно — я отдыхаю от семьи и возвращаюсь домой наполненной».
фото: Наталия Медведева с мужем/ Источник: соцсети Александра Коптеля
Казалось бы, оба супруга из одной сферы и должны хорошо понимать друг друга. Однако, по словам Наталии, сложностей в отношениях избежать не всегда удаётся: «Я часто думаю, сколько времени должно пройти, чтобы всё наладилось и в семье закончились проблемы? Прошло 10 лет, 15. Казалось бы, пора. Но нет. Нам в следующем году будет 20 лет, но качели продолжаются. Постоянно приходится прилагать усилия — и это выматывает».
фото: Наталия Медведева с мужем/ Источник: соцсети Александра Коптеля
Рецепт гармоничных отношений, по мнению артистки, прост и сложен одновременно: «Чтобы быть счастливым, нужно постоянно работать над собой, находить важные смыслы и учиться понимать друг друга. Это бесконечный процесс, но при этом никто ни в коем случае не должен страдать, а только радоваться. Вот тогда, возможно, и будет счастье».
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