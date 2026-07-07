«Качели продолжаются»: Наталия Медведева о проблемах в семье

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Анимация Еще по одной: «Необъятный океан» взросления и оголтелая юность Во втором сезоне кутеж алкодайверов разукрашивают драмы и шрамы

Лайфстайл «Главный успех обучения — счастливое замужество»: Дмитрий Певцов рассказал, как склоняет студентов к женитьбе Одну пару даже поженил на корабле

Обзор сериалов Отцы и дети: как Павел Прилучный окончательно закольцевал вселенные «Мажора» и «Холопа» Пятый сезон популярного сериала стартовал, пока третий «Холоп» пытается собрать миллиард в летнем прокате