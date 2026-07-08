«Под ангельским крылом»: Елена Дудина и Анатолий Руденко крестили сына

фото: Леон с мамой во время обряда крещения/ Источник: соцсети Елены Дудиной
фото: Леон с крёстными и отцом/ Источник: соцсети Елены Дудиной
фото: Леон с мамой и крёстным/ Источник: соцсети Елены Дудиной
Отдельно актриса рассказала о крёстном Леона. Оказалось, что близкий друг семьи Антон не был крещён. «Он ушёл подумать...на несколько месяцев. Для него это не было формальностью. Он не прыгал в купель сгоряча. И когда решение созрело внутри, он покрестился, чтобы стать крёстным нашего сына. Знаете, Крещение — это правда волшебство. И не в воде и свечах дело. А в том, как переплетаются нити судеб. Два человека, рождённые через пару дней друг от друга, но в разные годы, становятся духовными родственниками, покрестившись в один месяц. И именно то, к чему Антон шёл осознанно, делает связь не просто красивой, а нерушимой», — объяснила артистка подписчикам.
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