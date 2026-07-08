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«Под ангельским крылом»: Елена Дудина и Анатолий Руденко крестили сына

8 июля
2026 год

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8 июля 2026
Осенью прошлого года Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз. У актёрской пары родился сын Леон. В своих соцсетях Елена часто выкладывает семейные фотографии, делится эмоциями и размышлениями по поводу материнства. Несколько дней назад актриса сообщила подписчикам важную новость: маленького Леона окрестили. Крёстной мальчика стала продюсер Рената Пиотровски. «Под ангельским крылом теперь наш малыш. Мама и Крестная — это любовь в квадрате. Рената, любим», — подписала Елена фотогалерею с обряда крещения.

«Под ангельским крылом»: Елена Дудина и Анатолий Руденко крестили сына
фото: Леон с мамой во время обряда крещения/ Источник: соцсети Елены Дудиной

«Под ангельским крылом»: Елена Дудина и Анатолий Руденко крестили сына
фото: Леон с крёстными и отцом/ Источник: соцсети Елены Дудиной

«Под ангельским крылом»: Елена Дудина и Анатолий Руденко крестили сына
фото: Леон с мамой и крёстным/ Источник: соцсети Елены Дудиной

Отдельно актриса рассказала о крёстном Леона. Оказалось, что близкий друг семьи Антон не был крещён. «Он ушёл подумать...на несколько месяцев. Для него это не было формальностью. Он не прыгал в купель сгоряча. И когда решение созрело внутри, он покрестился, чтобы стать крёстным нашего сына. Знаете, Крещение — это правда волшебство. И не в воде и свечах дело. А в том, как переплетаются нити судеб. Два человека, рождённые через пару дней друг от друга, но в разные годы, становятся духовными родственниками, покрестившись в один месяц. И именно то, к чему Антон шёл осознанно, делает связь не просто красивой, а нерушимой», — объяснила артистка подписчикам.
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«Под ангельским крылом»: Елена Дудина и Анатолий Руденко крестили сына фотографии
«Под ангельским крылом»: Елена Дудина и Анатолий Руденко крестили сына фотографии
«Под ангельским крылом»: Елена Дудина и Анатолий Руденко крестили сына фотографии
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