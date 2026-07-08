«Трудно подпускать к себе»: Александр Паль о минусах ранней самостоятельности

Александр Паль редко общается с журналистами и не афиширует свою личную жизнь. Детство у актёра было непростым: он рано потерял отца, а в 90-е семья жила очень тяжело. Большую часть детства будущий артист провёл в интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так мама, чтобы прокормить сына и дать ему образование, воспользовалась льготой: у Александра было искривление позвоночника.
фото: Александр Паль/ Источник: kinopoisk.ru
На днях актёр дал интервью изданию «ОК!», что само по себе уже событие. На вопрос журналиста о том, удалось ли ему обособиться от взрослых в своей семье, Александр ответил: «Я слишком сепарирован. Мне кажется, я сепарировался лет в пять. Я слишком самостоятельный. Слишком сепарированный. Это уже мои другие детские травмы. Думаю, это произошло из-за обстоятельств».
фото: Александр Паль/ Источник: kinopoisk.ru
По мнению Александра, у такой самостоятельности есть плюсы, но имеются и очевидные минусы. Из-за преувеличенной опоры на себя возникает страх близости с другими людьми: «Слишком сильная самостоятельность. Это палка о двух концах. Такая самостоятельность тоже дорого обходится. Из-за этого гораздо труднее кого-то вообще подпустить к себе. Если слишком рано сепарируешься, то ты ведь сепарируешься не просто так. Ты начинаешь бояться показывать свои чувства, потому что понимаешь, что их никто не принимает. Начинаешь их блокировать».
К таким выводам о себе актёр пришёл через жизненные испытания, а психотерапия, возможно, стала подспорьем. «Скорее через опыт. Через какие-то внутренние открытия. Я не могу сказать, что это произошло в терапии. Скорее просто постепенно пришел к этому пониманию», — резюмировал актёр в интервью.
фото: Александр Паль/ Источник: kinopoisk.ru
Известно, что Александр Паль встречается с актрисой Софьей Райзман. Два года назад актёр даже сделал возлюбленной предложение. Поженилась ли пара официально, неизвестно, поскольку Софья и Александр не комментируют свою личную жизнь для СМИ и очень сдержанны в соцсетях.
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