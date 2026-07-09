«Мы простим. Куда ж мы денемся»: Дмитрий Певцов призвал уехавших артистов громко извиняться

«Мы живём в военное время, как бы оно не называлось. И мне кажется, известный, популярный и любимый артист должен выражать чётко свою гражданскую позицию. И не только на словах, но и на деле. Я много езжу, общаюсь с бойцами в госпиталях и частях. Для них архиважно сознавать, что страна с ними, что тыл с ними, что любимые его артисты с ними. Ко мне подходят люди и благодарят не за фильмы, а за мою гражданскую позицию. Им важно, что человек, которому они поверили 20 лет назад — он с ними». По мнению Певцова, известному артисту, не испытывающему патриотические чувства, не место в этой стране. «Хотя такие есть, они тихонечко сидят и зарабатывают деньги».
фото: ВКонтакте
Также Певцов выразил мнение о том, как следует поступать с артистами, декларативно покинувшими Россию в течение последних четырёх лет. «Кто-то уже просится назад. Я считаю, что насколько громко они хаяли нашу страну, настолько же громко они должны и извиняться. Хотя я понимаю, это будет формально. Там просто жрать нечего, деньги закончились, зарабатывать можно только здесь и они едут сюда. Если они не попадают под уголовный кодекс, они будут возвращаться. Это понятно. Но по мне, если уж ты так громко обливал страну грязью, так же громко и во всеуслышение извинись. Мы простим. Куда ж мы денемся, мы же русские».
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