«Мы простим. Куда ж мы денемся»: Дмитрий Певцов призвал уехавших артистов громко извиняться

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Дзюдо-юдо: «Долина улыбок» — мистический итальянский хоррор о горах и горе

Сказка на грани между анимацией и реальностью

Весь мир — цирк, а люди в нём — артисты: как в Минске снимали «Фунтика»

Сергей Урсуляк приступил к съемкам новой экранизации «Войны и мира»

«На деревню дедушке 2»: один дед хорошо, а два — лучше

Режиссер детективной драмы «Кодекс Данте» о темах фильма, работе со звездными актерами, искусстве и русском следе в своем творчестве

Интервью

Ольга Зайцева: «Огромное количество друзей и знакомых хотят увидеть меня в роли врача»

Актриса сериала «Доктор, я боюсь» о разрушении стереотипов и разном опыте материнства с сыном и дочерью