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«Первая прогулка»: Марина Ворожищева во второй раз стала мамой

1 августа
2026 год

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1 августа 2026
Марина Ворожищева и Илья Ермолов стали родителями во второй раз. Малыш появился на свет 27 июля, однако актриса решила рассказать об этом лишь сейчас, поделившись серией трогательных видео и фото с первой прогулки. Коляску с малышом катил старший брат, семилетний Лука. «Первая прогулка с парнем, который родился 27.07», — подписала публикацию Ворожищева.

«Первая прогулка»: Марина Ворожищева во второй раз стала мамой
фото: соцсети Марины Ворожищевой

Марина Ворожищева и Илья Ермолов познакомились в 2013 году на съёмках сериала «Сын отца народов» на «Первом канале». Между актёрами завязался роман, который привёл к свадьбе.

«Первая прогулка»: Марина Ворожищева во второй раз стала мамой
фото: соцсети Марины Ворожищевой
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№ 2
Дина Айсина   3.08.2026 - 18:38
Наши поздравления! Здоровья и благополучия! читать далее>>
№ 1
Лена Киноман (Самара)   2.08.2026 - 09:59
Имени так и не сказала - это теперь тренд такой? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Первая прогулка»: Марина Ворожищева во второй раз стала мамой фотографии
«Первая прогулка»: Марина Ворожищева во второй раз стала мамой фотографии
«Первая прогулка»: Марина Ворожищева во второй раз стала мамой фотографии
«Первая прогулка»: Марина Ворожищева во второй раз стала мамой фотографии
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