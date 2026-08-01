«Первая прогулка»: Марина Ворожищева во второй раз стала мамой

Марина Ворожищева и Илья Ермолов стали родителями во второй раз. Малыш появился на свет 27 июля, однако актриса решила рассказать об этом лишь сейчас, поделившись серией трогательных видео и фото с первой прогулки. Коляску с малышом катил старший брат, семилетний Лука. «Первая прогулка с парнем, который родился 27.07», — подписала публикацию Ворожищева.
фото: соцсети Марины Ворожищевой
Марина Ворожищева и Илья Ермолов познакомились в 2013 году на съёмках сериала «Сын отца народов» на «Первом канале». Между актёрами завязался роман, который привёл к свадьбе.
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