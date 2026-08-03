Балканский стиль: Тина Стойилкович и Фёдор Федотов обвенчались в Сербии

1 августа Тина Стойилкович и Фёдор Федотов скрепили свой союз узами брака, сыграв шумную свадьбу в родном городе Тины Белграде. Атмосфера праздника напоминала, судя по репортажам гостей, микс из фильмов Эмира Кустурицы и Жоры Крыжовникова — с духовым оркестром, исполняющим балканские мотивы, выкупом невесты и венчанием в церкви.
фото: соцсети Ольги Долматовской
фото: соцсети Ольги Долматовской
фото: соцсети Ольги Долматовской
Накануне свадьбы Фёдор написал эмоциональный пост в соцсети, вспомнив, как сделал предложение Тине. «Всё, один день. Завтра! Sutra! И сегодня мы так приятно и волнительно вспоминали, как 6 октября Ты сказала «Да». Пока я подбирал слова на сербском - Ты забыла все языки, которые знаешь, и я уже не знал, как намекнуть, что неплохо бы вынести вердикт. Слава Богу, ответ был положительный. И с этого дня, мне кажется, и началась длительная сложная подготовка к завтрашнему дню. Она и сейчас, в канун праздника, не закончена, ведь хочется всё сделать идеально. Ты настоящий герой нашей семьи! И вот секрет - всё уже идеально. Секрет раскрыт, можно хоть на секунду освободиться и постараться надышаться этим жарким летним воздухом Белградской ночи. Я счастлив от того, что Ты просто есть, каждый миг, сегодня, вчера, каждый день. И завтра - глаза открыть пошире и дышать. А там посмотрим, какой денёк у нас получится. С Богом, ljubavi moja. Srećan nam put».
фото: соцсети Ольги Долматовской
фото: соцсети Ольги Долматовской
фото: Жора Крыжовников и Антон Федотов/ Источник: соцсети Ольги Долматовской
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