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«Дети должны понимать ценность денег»: Михаил Башкатов о воспитании детей и финансовой грамотности

4 августа
2026 год

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4 августа 2026
Михаил Башкатов, звезда проектов «Даёшь молодёжь» и «Кухня», — многодетный отец. У них с женой Екатериной четверо детей: сыновья Тимофей, Фёдор, Степан и дочь Тея. Старшие мальчики, по словам артиста, уже самостоятельно зарабатывают первые деньги, и это поощряется родителями.

«Дети должны понимать ценность денег»: Михаил Башкатов о воспитании детей и финансовой грамотности
фото: Михаил Башкатов с женой и детьми/ Источник: соцсети Михаила Башкатова

«Считаю, что дети должны понимать ценность денег и причинно-следственную связь: деньги не падают с неба и на деревьях они не растут. Прежде чем что-то получить, надо что-то сделать, чтобы нейронные связи формировались. У нас есть система мотивации. Например, старший сын сдал ОГЭ на пятёрки и получил хороший бонус. Я видел, что он старался, готовился, тратил время. Он сам был рад, что сдал всё на пятёрки, и мы его поощрили. [...] Я считаю, деньги — это не самоцель, а инструмент. Если ребёнок понимает, как им пользоваться, он не потеряется. Главное — чтобы он знал цену не только деньгам, но и времени, и усилиям», — рассказал Михаил в интервью журналу «Теленеделя».

«Дети должны понимать ценность денег»: Михаил Башкатов о воспитании детей и финансовой грамотности
фото: Михаил Башкатов с сыном/ Источник: соцсети Михаила Башкатова

Какие-то требования ко всем детям у актёра едины: например, нельзя грубить родителям и обижать слабых. Но в остальном важно учитывать способности каждого ребёнка: «Старший легко читает, и мы требуем от него определённого количества книг в месяц. От младшего мы не можем того же требовать — у него другие таланты. Он хорошо играет в футбол, и мы просто просим его хотя бы читать. Это как в актёрском мастерстве: нельзя всех под одну гребёнку, надо искать ключ к каждому».

«Дети должны понимать ценность денег»: Михаил Башкатов о воспитании детей и финансовой грамотности
фото: Михаил Башкатов с дочерью/ Источник: соцсети Михаила Башкатова

Из всех детей интерес к актёрству проявляет пока только Фёдор: «Средний сын сам, без моего подталкивания, начал играть в театре. Он уже снялся в трёх короткометражках. Познакомился с молодыми режиссёрами в кинолагере, и его пригласили. Мы планируем снять ему актёрскую визитку, пусть пробует. Ему интересно, нравится — мы поощряем. А так чтобы специально двигать — нет. Пусть сами выбирают. Талант не всегда передаётся по наследству. Но если в детстве ты видишь, что отец любит свою работу, — это уже своеобразная прививка от равнодушия».
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«Дети должны понимать ценность денег»: Михаил Башкатов о воспитании детей и финансовой грамотности фотографии
«Дети должны понимать ценность денег»: Михаил Башкатов о воспитании детей и финансовой грамотности фотографии
«Дети должны понимать ценность денег»: Михаил Башкатов о воспитании детей и финансовой грамотности фотографии
«Дети должны понимать ценность денег»: Михаил Башкатов о воспитании детей и финансовой грамотности фотографии
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