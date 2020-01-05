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«Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра»: О театре без прикрас

История театра >>
5 января 2020
Рецензия литературного обозревателя Олега Фочкина на книгу Алексея Митрофанова

«Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра»: О театре без прикрас
фото: Обложка и разворот книги "Никто не стрелял в суфлера"

Любителям московской истории во всех ее проявлениях не надо представлять известного краеведа и журналиста Алексея Митрофанова. Его многочисленные книги и статьи всегда читаются с интересом, а легкая манера повествования с допуском легенд и прибауток узнаваема и даже вызывает эффект привыкания.

Не стала исключением и новая книга «Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра», которая, возможно, увеличит число поклонников Митрофанова за счет театралов, поскольку посвящена она русскому театру в самых разных его проявлениях: от сцены до закулисья и личной жизни актеров конца XIX - начала XX века. Но ключевое здесь все-таки - про закулисную историю дореволюционного театра. Казусы, Скандалы, Любовь, Интриги. Все что происходит на сцене и за сценой и не всегда видно зрителю. О творчестве и быте людей театра, взлетах и разочарованиях.

Пытливый и искушенный читатель, может быть, и найдет какие-то нестыковки, но простому читателю будет интересно от начала и до конца. Кроме того, автор рассказывает не только об обитателях театров и служителей Мельпомены, но и об истории зданий, в которых все происходило. Как пишет сам Алексей Митрофанов: «Вы встретите множество имен, одни из которых остаются символами национальной культуры, другие забыты (или почти забыты), но все они составляют замечательное явление, именуемое русским театром».

«Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра»: О театре без прикрас
фото: разворот книги "Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра"

Несомненно, что за легкостью повествования и даже некоторой избыточностью фактов скрывается огромный труд, который автор проделал, проведя время в фондах ГЦТМ. Многие факты впервые представлены публике. Книга снабжена редкими и интересными фотографиями, жаль только, что их качество не всегда соответствует тексту и цене за книгу. Впрочем, мы понимаем, что цветные вкладки – если речь идет о фотографиях и афишах в цвете – сделали бы ее еще менее доступной читателю. Хотя небольшой осадочек остается, качества хочется увидеть во всем.

Содержание сразу настраивает нас на определенный тон и лад, достаточно только посмотреть на название глав: «Начинается с вешалки», «За рюмкой», «Жизнь на гастролях», Прочие люди театра»… Немного настораживает глава «Истуканы», впрочем, все довольно легко и быстро разрешается – здесь пойдет речь о памятниках, которых было установлено немного, что, скорее всего, и правильно. В наше время памятники и городские скульптуры появляются чуть ли не ежедневно и даже при жизни героев, вызывая оторопь и тем, как они сделаны, и тем, куда их поставили. Но это немного другая история.

Поскольку вся книга состоит из исторических баек – таков уж Митрофанов, он всю историю рассматривает через призму смеха – не обошлось и без баек о памятниках. Так он напоминает нам, что скульптору Андрееву ставили в вину то, что драматург Александр Островский его работы возле Малого театра сидит в «купеческом» кресле. На что Николай Андреевич остроумно парировал: «Сажать человека на черствый табурет ради того, чтобы выявить тыльные части Островского для обозрения, считаю излишним». И кресло оставили.

«Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра»: О театре без прикрас
фото: Памятник драматургу Александру Островскому

В книге много историй, связанных с Шаляпиным, и это тоже логично и объяснимо – без этой фигуры невозможно представить театр той эпохи. Здесь же описан и его скандал с уходом из Большого театра, который пресса отслеживала ничуть не хуже сегодняшних папарацци. Вообще Митрофанов постоянно подкрепляет рассказанную историю цитатами из книг, воспоминаний и газет. И это особенно ценно. Поскольку помогает нам погрузиться в атмосферу того театра, увидеть мир Москвы более чем столетней давности и ощутить аромат тех кулис.

Возможно, мы просто иначе будем смотреть на театр и актеров, особенно гениальных актеров прошлого, после прочтения этой книги. Удовольствие гарантировано. Жаль, что о сегодняшнем театре так почти не пишут. Может быть, просто время не пришло?

Ну и конечно, нельзя не поблагодарить издательство «Навона», которое последовательно много лет знакомит своих читателей с театральной жизнью. Такая преданность теме сегодня редкое явление.

«Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра»: О театре без прикрас
фото: Федор Шаляпин

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«Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра»: О театре без прикрас фотографии
«Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра»: О театре без прикрас фотографии
«Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра»: О театре без прикрас фотографии
«Никто не стрелял в суфлера. За кулисами русского театра»: О театре без прикрас фотографии
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