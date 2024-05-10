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«Галина Волчек. В поисках интонации»: Против часовой стрелки

История театра >>
10 мая 2024
В Рутубе появился документальный фильм Андрея Истратова «Галина Волчек. В поисках интонации», снятый к 90-летию знаменитой актрисы и режиссера. Ранее картина была показана на Московском международном кинофестивале и телеканале «Культура».

«Галина Волчек. В поисках интонации»: Против часовой стрелки

По жанру «Галина Волчек. В поисках интонации» не похожа на типичную телевизионную документалистику из серии «жизнь замечательных людей». Режиссер Андрей Истратов не стремится рассказать зрителю большую и насыщенную биографию героини. Он, как автор и рассказчик, вместе со зрителем «ищет интонацию» разговора о Волчек, как о грандиозном явлении в отечественной культуре. На протяжении фильма героиня остается как бы за кадром: на фоне хроники, сцен из театральных спектаклей и архивных фотографий звучит ее голос. Волчек в фрагментах интервью вспоминает работу с режиссером Григорием Козинцевым, своим главным учителем, годы в «Современнике», комментирует сыгранные или поставленные ею театральные спектакли. Страницы из ее воспоминаний, любимые стихи и пьесы зачитывают нынешние актеры «Современника» Владислав Ветров и Ольга Родина. Сама Волчек, как в сцене из «Короля Лира», которая проходит рефреном через документальный фильм, постоянно ускользает от зрителя в темных коридорах дворца ее жизни и творчества.

Смотреть онлайн Фильм «Галина Волчек. В поисках интонации»
Прикоснуться к ней настоящей позволяют лучшие роли Волчек, которые тщательно и осторожно в картине сопоставляются с фрагментами ее биографии. Любовный треугольник в «Короле Лире», выбор пьесы «Двое на качелях» по Уильяму Гибсону в качестве первой режиссерской работы, — эти и другие творческие победы Волчек штришками рисуют портрет на фоне эпохи. Истратов избегает прямых ответов, но обращает внимание на нюансы творчества героини, предлагает зрителю самому делать выводы и искать ключи к различным интерпретациям.

«Галина Волчек. В поисках интонации»: Против часовой стрелки

«Галина Волчек. В поисках интонации» задается вопросом, откуда взялся этот невероятный талант и актерская чуткость, где тот источник, путь к которому, кажется, давно утрачен? Ответ режиссер находит в эпохе, в поколении, читавшем Евтушенко и Вознесенского, которое «строило мост» новой жизни — метафора из фильма Олега Ефремова «Строится мост», в котором сыграла едва ли не вся труппа тогдашнего «Современника». Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Игорь Кваша, Михаил Козаков, — к каждому из них можно найти свою интонацию. Волчек была одной из них, и в то же время стояла особняком среди всех.

Больше информации Группа фильма во «ВКонтакте»
В этом Андрей Истратов и находит внутреннюю драму героини — в ее ощущении одиночества, в каком-то вечном сопротивлении материалу жизни. В ее спектакле «Три сестры» по Чехову действие происходит на вращающейся сцене. Героини как бы замкнуты в круговерти забот и пересудов, выбраться из которой у них не хватает сил. Галина Волчек всегда стремилась сделать шаг против часовой стрелки. В 1950-е годы вместе с товарищами по «Современнику» она билась с «мертвечиной» классического театра, но и из этого круга впоследствии ей пришлось выйти, самой становится худруком, не черстветь, переизобрести себя.

С каждым своим актером она находила общий язык. Иван Стебунов в фильме вспоминает, что они с Волчек любили «о чем-то молчать». Если молчание может быть интонацией, то Андрей Истратов именно к нему в конце концов он и приходит — меньше говорить, чтобы сказать многое.

«Галина Волчек. В поисках интонации»: Против часовой стрелки

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«Галина Волчек. В поисках интонации»: Против часовой стрелки фотографии
«Галина Волчек. В поисках интонации»: Против часовой стрелки фотографии
«Галина Волчек. В поисках интонации»: Против часовой стрелки фотографии
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