«Верхний свет»: Зажги мой огонь

В рамках National Theatre Live в Москве и Санкт-Петербурге снова показывают видеоверсию «Верхнего света» — возобновленного спектакля Дэвида Хэа, впервые поставленного в Вест-Энде в 1997 году. Почти два десятилетия спустя режиссерское кресло занял Стивен Долдри, а главные роли в спектакле о самом важном исполнили Билл Найи и Кэри Маллиган.
Умница и красавица Кира (Кэри Маллиган) живет на окраине Лондона в плохо отапливаемой квартире из нищеты и тумана. Учительский долг будит ее ни свет ни заря — и гонит еще дальше от центра, чтобы преподавать детям из бедных семей. В этом она видит свое призвание — возможность сделать что-то стоящее. Ирония ситуации в том, что когда-то Кира жила в роскошном доме, ходила по модным ресторанам и с утра уплетала завтраки типа «я вас умоляю» — шесть лет в статусе любовницы успешного и замужнего мужчины в летах давали многочисленные бонусы помимо чувств. После размолвки Кира пропадает беззвучно и бесследно, но некоторое время спустя ее находят сначала сын любимого мужчины (Мэттью Бирд), а потом и он сам (Билл Найи). Старчески изящный Том, его пальто, привычки и скованные артритом руки входят в халупу Киры, чтобы разобраться, что же между ними произошло и как она докатилась до жизни такой.
Разговор предстоит долгий и непростой: начинаясь как конфликт «мужского» и «женского», «Верхний свет» не сразу, но все-таки переходит в более философскую плоскость – а ради чего, собственно, стоит жить. Мерилом существования для Тома являются успех и деньги, для Киры – идея, чувство удовлетворения от того, что ты делаешь маленькое, но полезное дело. В глубокомысленные монологи о собственном целеполагании и ошибочности взглядов собеседника периодически вклиниваются воспоминания о жене Тома, умершей год назад, и разговоры об его сыне – неплохом, но несколько заносчивом малом.
Автор пьесы Дэвид Хэа, написавший ее более 20 лет назад, тщательно проговаривает точки зрения обоих персонажей, что, с одной стороны, дарит артистам пространство для игры, с другой – минимизирует все прочие события (киноверсию «Верхнего света» легко представить в формате «говорящих голов»). В таком плотном потоке реплик место четвертого персонажа занимают декорации квартиры и видимого куска улицы, реалистично выстроенные художником Бобом Кроули. И режиссура пространства, в котором происходят не только разговоры, но и приготовление еды (Маллиган крутится у плиты, увлеченная кулинарией), зачастую превосходит по изобретательности взаимодействие актеров, для которых подобный спектакль – два бенефиса по цене одного.
В 1997-м диалоги о самом главном разыгрывали Билл Найи и Стелла Гонет, чье место заняла Маллиган, а в новой версии, срежисированной Стивеном Долдри, «Верхний свет» удостоился премии «Тони» за лучший возобновленный спектакль. Сотрудничество драматурга и режиссера на сцене отлично дополняет их давние взаимоотношения: Хэа работал над адаптациями двух романов, которые Долдри экранизировал («Часы» и «Чтец»). Исполнительницы главных ролей в обоих случаях собрали урожай наград (Кидман и Уинслет соответственно). Дэвиду Хэа и самому не чуждо поприще режиссера, но Стивена Долдри он признает одним из лучших в мире. Впрочем, насыщенные диалоги, разыгранные двумя хорошими артистами, местами утомляют и звучат прямолинейно, чтобы безоговорочно поверить в столь высокую оценку английского постановщика.
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