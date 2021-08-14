«Верхний свет»: Зажги мой огонь

анонс

Спектакль с Бузовой прославил МХАТ

«Чудесный грузин»: Сталин и Оленька

28 августа 2019

Playback-театр: Рассказывая истории, люди становятся самими собой

В конце августа в Москве стартует театральный проект «True stories. Живые истории с МГТС»