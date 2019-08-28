Playback-театр: Рассказывая истории, люди становятся самими собой

По инициативе МГТС и Объединенной дирекции «Мосгорпарка» в парках столицы покажут серию импровизированных спектаклей в формате playback-театра. Суть в том, что вы не только смотрите спектакль, но и можете стать соавтором представления.Выглядеть это будет так – ведущий со сцены предложит желающим рассказать свою историю. Любую: короткую или длинную, смешную или драматичную, с сюжетом или в стиле «что вижу, то пою», актеры тут же ее разыграют, а музыкант сымпровизирует. Слово «импровизация» на этом вечере будет главным, ведь playback theatre в переводе с английского означает «театр воспроизведения». Историю можно рассказывать прямо с места, самые смелые могут подняться на сцену. За исполнительскую часть отвечает известная в России и за рубежом playback-студия «Большой театрик» под руководством», – говорит Игорь Любитов.Как выясняется, playback-театр интересен людям разных возрастов, у Любитова есть группа подростков, создавшая настоящий клуб, его артисты работают с младшеклассниками, с пожилыми людьми, выезжают в дома престарелых.«Для нас важно, чтобы это было социальное действо, интересное соседям по подъезду, дому, улице, городу, наши актеры на сцене должны быть один в один похожи на зрителей», – подчеркивает руководитель «Большого театрика».На Западе playback-театр возник 45 лет назад и существует более, чем в 40 странах Европы, Азии, Америки и Австралии. В Россию пришел лет 30 назад, но осваивается активно – театры, кроме Москвы и Петербурга, есть во Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Новосибирске и других городах. Playback-театр несет в себе черты архаики, его прародителями можно считать комедию дель арте и выступления Петрушки на русских ярмарках. Особенно те моменты, когда кто-то из зрителей бросает Петрушке фразу и тот моментально реагирует. Импровизация! А можно представить и более древних предков, сидящих у костра и разыгрывающих, скажем, сцены охоты.- Согласитесь, в метро часто можно наблюдать одну и ту же картину – пассажиры сидят, уткнувшись в телефоны. Я как-то даже поэкспериментировала – запретила себе смотреть в телефон, поймав себя на мысли, что реальная жизнь проходит мимо меня, как и мимо этих людей в вагоне. Мы часто живем выдуманной жизнью – Инстаграм, Фейсбук, новости. Легко предположить, что будет дальше – увлекаясь гаджетами, мы все глубже будем погружаться в виртуальный мир и в конце концов совсем утратим желание в реальности встречаться с людьми, даже близкими. Что далеко ходить: у меня одна двоюродная сестра живет в Люберцах, а другая в Кузьминках, я не была у них лет пять, общаемся по «вотсапу» и «скайпу». Разработки на основе искусственного интеллекта, например, голосовые помощники Алиса, Алекса или Сири, работают все точнее и в скором будущем будут безошибочно понимать, что лично вам сейчас интересно и нужно. Я вижу в этом риск еще большего снижения интереса к умению слышать и понимать других людей, сопереживать и соучаствовать в реальных жизненных ситуациях и историях.Мы в МГТС, основном интернет-провайдере Москвы, где почти 40% жителей города входят в интернет через нашу сеть, хорошо видим по объемам потребления трафика, скорости передачи данных и общей нагрузке на сеть, что люди уже практически живут в интернете. Поэтому для нас, с точки зрения социальной ответственности бизнеса, важно подчеркнуть, что все же технологии ставят во главу угла интересы и потребности человека. Одна из них – реальное общение. Проектом «Живые истории» мы хотим подчеркнуть, как важно сохранить живое человеческое общение, иметь для этого комфортную городскую среду. Этот проект создает социокультурное пространство, которое станет центром общения для москвичей, у которых есть, уверена, замечательные истории, а театр поможет превратить их в интересное творческое общение.Формат playback-театра мы выбрали как более легкий по сравнению с иммерсивным театром, где зрители вовлекаются и в физическое действо. Playback-театр очень моден за рубежом, где он ассоциируется и с психологией, и с психотерапией. Мы так далеко не идем, наша цель в другом: познакомить зрителей с новым театральным направлением, которое только набирает силы в России, а главное – хотим создать место, где в цене конкретные человеческие истории и живое общение.Принять участие в проекте «Живые истории» можно 31 августа (суббота) в 17:00 в Лианозовском парке, 1 сентября (воскресенье), 17:00 – в парке «Северное Тушино», 14 сентября (суббота), 17:00 – в Бабушкинском парке, 15 сентября (воскресенье), 17:00 – в парк «Кузьминки». Вход на все спектакли бесплатный.