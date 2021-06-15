«Чудесный грузин»: Сталин и Оленька

Внезапное возникновение бешеного интереса к завершающей премьере сезона в огромном здании на Тверском бульваре, где задача заполнить зал на тысячу двести мест кажется практически невозможным делом, объясняется довольно просто. Эдуард Бояков, худрук МХАТа им. Горького, принял гениальное менеджерское решение – соединил в афише два имени, без которых тотального внимания к спектаклю «Чудесный грузин» не было бы. А так – клюнули все. В трагифарсе о главном злодее советской истории Сталине комедийную роль играет сверхпопулярная и гиперактивная Ольга Бузова.
фото: Facebook МХАТ им. М.Горького
«Чудесным грузином», как известно, Сталина называл Ленин в самом начале их знакомства, когда еще даже фамилию Джугашвили не успел запомнить, но уже оценил цепкий ум и революционную активность большевистского соратника по кличке Сосо. Годы спустя Ильич напишет письмо съезду ВКП(б), ставшее его политическим завещанием, и попытается предостеречь руководство партии от поддержки властолюбивого и коварного Сталина. Между этими двумя событиями и разворачивается действие «Чудесного грузина». Время и место – 1902 год, Батум. Ленина там не было, а в спектакле он есть (Максим Бойцов). Возникает в любой самый неподходящий момент вместе с Надеждой Крупской, чтобы прокомментировать ход революционной борьбы, направить усилия большевика Сосо. Герой молод, всего 23 года, ему нужен авторитетный учитель и руководитель. Из него еще не выковался всевластный единоличный вождь Сталин.
фото: Пресс-служба МХАТ им.М.Горького
Поэтому главную роль доверили Георгию Иобадзе — актеру обаятельному, молодому, с потрясающе гуттаперчивой пластикой, которой он недавно буквально сразил в спектакле Театра Наций «Живой Т». Его Сталин тоже двигается очень ладно и гибко. К тому же то и дело охотно обнажает мускулистый торс, волнуя кавказских девушек на сцене и впечатлительных дам в зале. Не случайно спектакль начинается со сцены соития с женой — Надеждой Аллилуевой (Эльвира Цымбал), исполненной как гимнастический эротический этюд. Батумских товарищей и Наташу (Амина Синагатуллина), дочь своего друга Сильвестра Ломджария (Максим Дахненко), «чудесный грузин» тоже очаровывает сходу. Для дела агитирует, для лирики читает стихи, умеет найти подход к каждому.
История, между тем, зафиксировала, что Иосиф Джугашвили был человек низкорослый, сухорукий, с уродливыми оспинами на лице, грубый и мстительный. Завязку его характера и тайну будущего возвышения попытался, видимо, показать и разгадать драматург. Автора пьесы зовут Андрей Назаров, ему 77 лет, он главный редактор эмигрантского журнала «Новый берег», уехал из СССР в 1981 году. Несколько лет назад на его творчество обратил благосклонный взор бывший руководитель Минкультуры Владимир Мединский, ныне советник Президента РФ по культуре. Ему очень понравился сценарий Андрея Назарова «Страсти по Зое», так появился фильм «Зоя». Теперь «Чудесный грузин» — «страсти по Сталину».
фото: Пресс-служба МХАТ им.М.Горького
Постановка масштабная: 80 актеров, 5 музыкантов, живая обезьянка, трехъярусная декорация, в ней одновременно происходит несколько эпизодов. Зрительские эмоции сходу завоевывают грузинские песни и пляски. Танцует и поет мужская часть МХАТа на диво слаженно и азартно (постановщик Мухамеднур Султанов обучал танцам, грузинскому многоголосию – Вепхвия Кутивадзе). Драматические же сцены актеры играют в той нелепой выспренней манере, какую можно увидеть только по телевизору, когда крутят тусклые записи старых, давно отживших советских спектаклей.
фото: Пресс-служба МХАТ им.М.Горького
Режиссер Рената Сотириади зачем-то намешала в свой «трагифарс» все на свете. Нескрываемое любование молодым Сталиным, довольно дикие пафосные актерские приемы «совьет стайл» 50-х годов прошлого века, неизменно прекрасные грузинские застолья и нелепые ухватки всеядной звезды Instagram. Но об Ольге Бузовой чуть позже.
Ради интереса я прочла опальную пьесу Михаила Булгакова «Батум», написанную к 60-летию Сталина и запрещенную к постановке вождем, что и привело в итоге к ранней кончине великого писателя. В «Чудесном грузине» во многом повторяются те же ситуации и действующие лица, что и в «Батуме». Причем, не только реальные персонажи с именами и фамилиями, известные по книге Лаврентия Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье», но и, например, старая цыганка, нагадавшая Сталину судьбу «большого человека». Только в отличие от драматургически выверенной заказной булгаковской пьесы, ставшей для писателя темным пятном в биографии и гвоздем в крышку собственного гроба, «Чудесный грузин» пьеса бестолковая, невразумительная, с бесконечными повторами и мутными посылами.
фото: Facebook МХАТ им. М.Горького
Булгаков хотел угодить вождю к юбилейной дате и вернуть себе возможность стать действующим драматургом. Это трагедия его жизни. Чего хотел Андрей Назаров и создатели спектакля остается догадываться. Почти три часа показывают нам славного Сосо, неплохого в принципе парня. Да, в нем проглядывают хитрость, коварство, склонность к провокациям, да, он жесткий и даже жестокий. Но ведь проницательный, умный, способный объединять людей, достигать цели. Поэтому, когда в финале этот Сталин обращается не только к съезду, но и к сидящим в зале: «Я действительно груб. Ильич предлагает вам найти другого. Который отличался бы от меня только большей вежливостью. Что же, попробуйте найти», не приходится удивляться, что зрители готовы проголосовать за него. Таковы «плоды просвещения», если театр сознательно далёк от правды о злодее и тиране. Это крайне отрицательный итог для общественного самосознания и для искусства.
фото: Facebook МХАТ им. М.Горького
Что касается Ольги Бузовой, то она, не умея толком петь, играть, говорить свои реплики без микрофона, быть органичной и привлекательной на сцене, все же, отважно сыграв роль безголосой певички-шпионки Бэлы Шанталь, заслуживает аплодисментов. Ведь она умеет объединять людей (23 млн подписчиков — это вам не шутки), свято верит в себя и свою предназначенность быть кумиром. Демонстрирует незаурядное умение преодолевать любые препятствия на пути к осуществлению своих самых недостижимых, на первый взгляд, желаний (мечтала стать актрисой – и вот, пожалуйста). Готова на все, чтобы достичь поставленной цели. В этом смысле она почти как Сталин. Недаром Эдуард Бояков уже сообщил, что готов пригласить ее работать во МХАТе на постоянной основе. Обеспечит театру приток зрителей и хорошие сборы.
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