Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене»

Рецензии на спектакли >>
22 ноября 2021
«Современная идиллия» главного русского сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина в театре известна тремя спектаклями. Почти полвека назад на сцену ее перенес выдающийся режиссер Георгий Товстоногов. Пьесу по роману написал сочинитель басен и Гимна Сергей Михалков, дал ей название «Балалайкин и Ко». Авторитет двух крупных деятелей культуры – Товстоногова и Михалкова позволил острой сатире надолго удержаться в репертуаре «Современника».

Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене»
фото: progressstage.ru

Вторая постановка стала реконструкцией первой: Игорь Кваша и Валентин Гафт в 2001 году восстановили в «Современнике» спектакль Товстоногова. В 2015-м в театре «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович сделал спектакль «Современная идиллия» по Салтыкову-Щедрину как некую рефлексию на действительно современное «Болотное дело». На протесты легко вспыхнувшие и быстро свернувшиеся. Под финал 2021 года Сергей Газаров, новый худрук двух театров – Сатиры и театра Армена Джигарханяна, в прошлом актер «Современника», ставивший спектакли в «Театре Олега Табакова», для первой премьеры на «Прогресс-сцене Армена Джигарханяна» выбрал пьесу Сергея Михалкова «Балалайкин и Ко».

Актерский талант Сергея Газарова не подлежит сомнению: в любой роли с ним всегда его колоритная манера, природная органика и лихость. Он был таким ещё в девяностые — ярким, комедийным, запоминающимся обладателем горячего темперамента. В 2007-м Никита Михалков подарил ему роскошное камео в виде шикарной рисковой игры с кинжалами в фильме «12», ставшее фирменным бестселлером Газарова.

В «Театре Олега Табакова» под руководством Владимира Машкова режиссерские опыты Сергея Газарова отмечены привычным для этого коллектива знаком качества. Машков-руководитель держит марку, следит за тем, чтобы уровень репертуара был стабилен, профессиональная планка на высоте, актерские работы штучной выделки, с дорогим ценником. Сейчас Газаров-худрук выступает по сути дела как дебютант. На «Прогресс-сцене» его вкус и фантазию никто не корректирует, там он сам хозяин. На собственный риск сочинил спектакль шумный, броский и …невнятный.

Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене»
фото: progressstage.ru

На сцене, оборудованной художником Владимиром Арефьевым, перекатываются большие плетеные колеса, висят шары непонятного назначения. Еще имеется огромная стена, не раз уже виденная в разных спектаклях, на которой ползают, зависают, повторяя эхом все движения главных героев, семеро крепких и гибких молодых ребят. Их общая роль обозначена в программке словом «страхи». Они должны проиллюстрировать опасения Рассказчика (Сергей Климов) и Глумова (Сергей Чонишвили) не вписаться в застывшую, но зыбкую и неустойчивую реальность, где всякий боится перемен и страшится, что его признают неблагонадежным. Рассказчик и Глумов выбирают тактику жизни, которую определяют как необходимость «годить». Ни во что не вмешиваться, демонстрировать властям нерассуждающую преданность и лояльность. Собираются «удивлять мир отсутствием поступков и опрятностью чувств». И постепенно из недавних пышноречивых либералов превращаются в услужливых стукачей на посылках у квартальных и прочих начальников всех мастей. А Глумов так и вовсе соглашается идти на содержание к содержанке богатого мракобесного купца.

Салтыков-Щедрин недаром взял в свою «Идиллию» нарицательные фамилии из пьес Островского и Грибоедова. Глумов на сцене, а также упоминаемый в речах приятелей Молчалин – символы мимикрии, удивительно живучего хамелеонского таланта приноровляться к любым обстоятельствам, как бы подлы и безобразны они ни были.

Современно? Еще как! Только вот в спектакле «Прогресс-сцены» вся острота и актуальность тонут в шумном вихре балагана. В «Балалайкине» никто, к сожалению, не удержал Сергея Газарова от безвкусицы, которая с легкостью устремляется к пошлости. Много перьев, блёсток, бантов, красных чулок, подвязок и призывных декольте. Брандмейстер Молодкин (Артемий Савостьянов) в красных лаковых ботфортах поет русский романс голосом кастрата, не оставляя никакого сомнения в его нетрадиционной ориентации. К чему это все?

Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене»
фото: progressstage.ru

Квартальный Иван Тимофеевич (Сергей Серов) по неведомой причине сделан похожим на Табакова из «Ширли-мырли». Невесть почему голосит вдруг цыганский хор, и чуть ли не основными персонажами спектакля выглядит парочка недорогих шлюх с демонстрацией фривольных чулочков на резинках, с талиями в корсетах. Пока одна обвивает ножками героя Сергея Чонишвили, другая обхватывает ими пилон. Никто не остановил расшалившегося режиссера от желания повесить на вершину пилона подобие флага, который недвусмысленно намекает на мужской половой орган, да к тому же ещё и движется. То стоит, то опускается, потом снова норовит подняться.

Как всё это не идёт Салтыкову-Щедрину с его блестящей сатирой, скрытой болью большого писателя и гражданина от осознания им человеческой деградации и тупика, в какой общество загоняет стагнирующая стабильность. Ни эти блёстки, ни эти банты, ни красные чулки на резинках, ни дамочки с глубоким декольте и малым умом, ни беспокойная, суетливая манера актёров играть и переигрывать, не способны дать пищу уму, не позволяют понять смысл и надобность происходящего на сцене. Лишь создают ощущение чего-то недорогого, рассчитанного на лёгкий смех случайного, непритязательного зрителя.

Безвкусица начинается с того, как в нарочитом винтажном стиле бездарно выглядит Балалайкин (Альберт Хасиев), которого когда-то блистательно сыграл в «Современнике» Олег Табаков. На голове у актера нелепая шляпа с пером, как у Д'Артаньяна. На ногах — туфли времён нэпа, вместо брюк индийские объемные шаровары в полосочку. Да еще и танец многорукого Шивы он танцует в окружении шести мужчин. Какой-то Болливуд, право слово.

Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене»
фото: progressstage.ru

В этом упорном желании веселить народ изо всех сил и всем, что только имеется под рукой, совершенно пропадает блистательная сатира нестареющего классика на целую страну, где всегда жил и будет жить страх перед начальством. Где процветает рабское состояние «годить», вести себя правильно в высоких кабинетах, предугадывая начальственные мысли, угождая руководству, оттачивая умение приспосабливаться к любым обстоятельствам, забывая, что когда-то мечтали совсем о другой жизни.

Среди почти трехчасового нарочито громкого действа неожиданно тихо, умно и кстати звучат слова странного карикатурного человечка по фамилии Очищенный (прекрасно сыграл его Андрей Анкудинов), позавидовавшего тем, кто хорошо устроился, окончательно признан благонадежным и правильным: «Покуда вы вникали — никто вас не любил, а перестали вникать — все к вам с доверием! Вот хоть бы, например, Устав благопристойности... Ведь какую лепту вы внесли на алтарь внутренней политики! И вообще скажу: чем более мы стараемся вникать, тем больше получаем щелчков. Знал я, сударь, одного человека, так он, покуда не вникал – благоденствовал. А как вник - удавился! По-моему, так: сыт, обут, одет — ну и молчи. Полегоньку да потихоньку - ан жизнь-то и прошла! Так ли я, сударь, говорю?»

Неужели затем и нужен этот новый «Балалайкин и Ко» — чтобы не вникать?

Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене»
фото: progressstage.ru

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Ольга Галицкая
персоны
Андрей АнкудиновСергей ГазаровВалентин ГафтЕвгений КаменьковичИгорь КвашаСергей КлимовВладимир МашковНикита МихалковСергей МихалковСергей СеровАртемий СоколовГеоргий ТовстоноговАльберт ХасиевСергей Чонишвили
театры
"Мастерская Петра Фоменко""Современник"Театр под руководством Армена ДжигарханянаТеатр СатирыТОТ

фотографии >>
Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене» фотографии
Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене» фотографии
Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене» фотографии
Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Русланова
21 ноября ушла из жизни актриса Нина Русланова.
Бахтиёр Ихтияров
20 ноября ушёл из жизни актёр Бахтиёр Ихтияров.
Валерий Гаркалин
20 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Гаркалин.
Нина Агапова
19 ноября ушла из жизни актриса Нина Агапова.
Георгий Морозюк
19 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Морозюк.
Игорь Савочкин
17 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Савочкин.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Нина Касторф
Дилноза Кубаева
Гасан Мамедов
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Скарлетт Йоханссон
Том Конти
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
Мэриел Хемингуэй
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Мертвец
вестерн, драма, приключения, фэнтези
Германия, США, Япония, 1995
Купе номер шесть
мелодрама, роуд-муви
Германия, Россия, Финляндия, Эстония, 2021
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
День мёртвых
драма
Россия, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, мистика, научная фантастика, фильм ужасов
Германия, Канада, США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Грэйс и Джо. История любви
мелодрама
США, 2018
Медвежонок Бамси и дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, Дания, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен