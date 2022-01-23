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Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций

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23 января 2022
17 января на Малой сцене «Театра Наций» прошла премьера спектакля Марины Брусникиной «Прыг-скок, обвалился потолок» по киносценарию Геннадия Шпаликова, написанному в 1974 году и так до сих пор не экранизированному. Это история простой советской семьи, жизнь которой однажды самым нелепым образом оказалась надломлена. Как удалось адаптировать текст для кино в театре и чем интересна новая постановка, рассказывает Екатерина Визгалова.

Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций

Спустя два месяца после написания «Прыг-скок, обвалился потолок» Шпаликов покончил с собой, оставив жену и 11-летнюю дочь. Об этом невозможно не думать, наблюдая за героями его произведения, автобиографичного не в хронологии событий, но в деталях и ощущениях. Перед нами один месяц из жизни семьи Сидоркиных, где мать Анна (Дарья Калмыкова) работает дворничихой и по совместительству смотрительницей бассейна, ее дочь Ксения (Александра Урсуляк) — бойкая школьница-одиннадцатилетка, отец Юрий (Артем Быстров; во втором составе – Михаил Евланов) – простой и честный работяга, ни разу копейки чужой не бравший. Как-то мужчина пригласил домой соседей, они выпили, пришла жена, они повздорили, она вызвала милицию, его забрали и осудили – за то, что ударил невзначай офицера при исполнении.

Дело происходит в конце ноябре, с первым снегом и заканчивается в канун Нового года. Быстрая череда эпизодов обманчиво весело рисует не столько характеры главных героев, сколько общую картину мира. Москва середины 70-х обретает характерные черты. Вот очередь в пивной ларек на улице, где главные темы для разговоров — атомная бомба да всеобщее разоружение. Вот бассейн, где журналисты снимают оптимистичный репортаж о счастливой семье и материнстве. Вот гараж со старенькими жигулями – неизменное место для дружеских посиделок, споров и примирения… А также парк, квартира и другие локации, в которые вписаны Сидоркины и прочие герои пьесы: продавщица пива Света, сосед Николай Кузьмич с женой Валей, стражи порядка, учительница... Всех второстепенных персонажей играют еще три актера: Артем Тульчинский, Мария Биорк (Дарья Ворохобко во втором составе) и Рустам Ахмадеев. Последний особенно обаятелен, что в роли соседа-алкаша, исполнителя вальса «На сопках Манчжурии», что Сидоркина-деда.

Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций

Но основной герой постановки – все-таки текст Шпаликова, придающий спектаклю повествовательный характер. Каждый персонаж является также рассказчиком истории, помимо собственных реплик произнося авторские ремарки и монологи.

Выигрышно задумано и исполнено оформление этой простой до боли истории. Световые проекции передают снежную метель на улице и подернутый дрожью облицовочный кафель бассейна, а в цветовой гамме ностальгически преобладает ядреная казенная зелень. Такого цвета здесь забор, и тюремные ворота, и парковые скамейки, и домашние табуретки, и сукно в зале суда, и скатерти ресторана «Москва». Из всех предметов интерьера сценограф выбирает самый советский – полированное трюмо, метафорически наделяя его различными функциями. Трюмо тоже играет роли: допустим, оконного проема в квартире Сидоркиных, а несколько трюмо, поставленные вряд, изображают стильный советский ресторан с зеркальными стенами.

Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций

Среди костюмов – бежево-коричневых, зеленых и темно-синих спецовочных тонов — выделяется яркое красное пальто девочки. Ксения – ключевая героиня истории и главная рассказчица. Александра Урсуляк играет ее не как 11-летнего ребенка, а как взрослую женщину, слишком глубоко окунувшуюся в прошлое. То, что мы видим и слышим, – это пронзительные, нежно-горькие воспоминания Ксении о детстве, папе и маме, о каком-то внутреннем сиротстве при живых родителях. И о том, как совсем недавно было хорошо и счастливо: папа водил в Измайловский парк и на Кремлевскую елку, папа был рядом, и мама была весела, и все они пели «Я люблю тебя, жизнь».

Музыкальное сопровождение – знакомые всем песни и мелодии 70-х («Кто тебя выдумал, звездная страна», «Ты слышишь, море») – тоже замечательно работает на идею постановки: показать беззащитность человека, живущего в ненадежном снежном и мятежном мире, расшатанном, как зеленая табуретка. Вот ты какой – наивный и простой советский человек, несовершенный, надломленный, но добрый и отзывчивый. Ты всем всегда помогал и ни в чем не виноват, кроме, разве что, своей наивности. Думаешь о счастье всего человечества, но сам ничего не имеешь. Совершаешь ошибки и не имеешь возможности их исправить. Твой внутренний свет не уберег тебя ни от горькой боли, ни от фатальности.

Премьерные показы «Прыг-скок, обвалился потолок» пройдут также в Театре Наций 30 и 31 января.

Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций

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Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций фотографии
Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций фотографии
Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций фотографии
Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций фотографии
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