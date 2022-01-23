Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций

анонс

Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене»

11 ноября 2021

«Слишком человеческое»: каким видит наше будущее Solaris театра «Практика»

От Лема и Тарковского — к Пепперштейну и технопессимизму