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«Интуиция»: Небесный суд Александра Цыпкина в «Современнике»

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6 марта 2022
Начало весны ознаменовалось для театрального мира премьерой спектакля «Интуиция» на сцене московского театра «Современник». Художественным руководителем спектакля выступил худрук МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, не участвующий в постановке как артист. Интерактивный спектакль по пьесе Александра Цыпкина был задуман ещё три года назад. Однако премьера совпала с историческими событиями, в контексте которых многие реплики, образы и поступки героев звучат особенно актуально.

«Интуиция»: Небесный суд Александра Цыпкина в «Современнике»
фото: Даниил Примак

Фабула спектакля до боли напоминает культовую многосерийную ленту «Небесный суд» Алены Званцовой, где одну из главных ролей исполнял как раз Константин Хабенский. В небесной канцелярии идёт процесс. Инструктор (Алёна Бабенко/ Елена Козина) и Стажер (Артем Дубра/ Константин Мирошников) слушают истории, рассказываемые вновь прибывшими в условное чистилище. Каждый, уходя на тот свет, сожалеет о том, что сделал или не сделал, покидая Землю. Из 12-ти свежеиспечённых покойников одному будет дана возможность вернуться в мир живых на один день, чтобы успеть исправить ошибку. Однако сам временно вернувшийся не будет помнить о том, что он умирал. Выбор того, кто удостоится чести прожить еще раз свой последний день, должен сделать Стажер, руководствуясь собственной интуицией.

На протяжении двух с половиной часов перед зрителями предстает целая галерея образов людей разного пола, возраста и социального статуса, и каждый приходит к зрителю со своей болью. К примеру, Егор Матвеев (Илья Древнов/ Иван Стебунов) — незадолго до смерти сбил собаку, Ольга Петрова (Елена Плаксина/ Ульяна Лаптева) — умерла в родах, а Денис Роговец (Игорь Царегородцев/ Сережа Аполлонов) — случайно попал под поезд, снимая экстремальное видео для соцсети.

«Интуиция»: Небесный суд Александра Цыпкина в «Современнике»
фото: Даниил Примак

Слушая 12 исповедей, Стажёр испытывает сочувствие ко всем, и каждый имеет веские основания прожить бонусный день. Так девяностосемилетняя Мария Боголюбская (Светлана Коркошко/ Людмила Крылова), чувствуя скорую кончину, не передала врачу ключ от квартиры, в которой хранятся 42 тетради бесценных дневников, водитель Валерий Дунченко Николай Клямчук/ Дмитрий Смолев, украв деньги у богатых людей и отдав их соседке-учительнице на лечение ребёнка, не успел проконтролировать интеллигентную даму и уберечь от порядочного поступка, который убьёт её дочь, а Борис Озерной (Олег Феоктистов/ Александр Хованский) — умер во время секса, не успев снять носки. Кстати, тема носков также позаимствована у Званцовой — в картине «Я остаюсь» Карена Оганесяна, где Званцова выступила автором сценария, главный герой — доктор Тырса (Адрей Краско), попав в кому, сокрушался по поводу того, что в силу привычки не успел достать из-под кровати «грязные вонючие носки».

В конце спектакля зрителям предоставляется возможность проголосовать на сайте автора пьесы, выбрав своего фаворита. Надо сказать, что до постановки в «Современнике», пьеса читалась артистами в разных театрах разных городов. И результаты голосования отличались друг от друга в зависимости от площадки, аудитории и актёрского состава. Так, к примеру, либеральная публика «Гоголь-Центра» неизменно выбирает Василия Панфилова (Артем Дубра/ Степан Белозеров) — студента, чьё сердце перестало биться от передозировки наркотиков. Возможно, на решении данной аудитории сказался тот факт биографии персонажа, что Вася ходил на акции протеста. А вот публика в регионах стабильно выбирает либо Егора Матвеева, сбившего собаку, либо Валерия Дунченко, укравшего деньги на операцию девочки: животным и детям эти зрители сочувствуют гораздо больше, чем взрослым людям со свойственными им страстями, ошибками и амбициями.

«Интуиция»: Небесный суд Александра Цыпкина в «Современнике»
фото: Даниил Примак

Что касается сценических решений, здесь режиссёру-постановщику Данилу Чащину есть еще, над чем поработать. Многие монологи читаются артистами спиной к зрителю, в связи с чем звук уходит в глубину сцены. А некоторым артистам не помогает даже правильно выстроенная мизансцена. Из-за отсутствия мастерства должного уровня — техники речи и правильной постановки голоса с опорной подачей звука, — суть одних монологов попросту забалтывается, других — просто не доходит до ушей зрителя, и смысл историй остаётся для публики не раскрытым. Таков, к примеру, монолог Сергея Зятько — инструктора военного училища, спасшего своих курсантов от взрыва гранаты, закрыв ее своим телом, в исполнении Максима Разуваева. Актрисе Елене Плаксиной, чей монолог произносится в движении (героиня поднимается и спускается по лестнице), необходимо отточить искусство непринужденного хождения на каблуках. Тяжело смотреть, как артистка всякий раз боится спуститься с лестницы и, сосредоточившись на «трюке», забывает текст.

Есть однако в спектакле и выдающиеся актерские работы. Светлана Коркошко доводит до слёз мастерством декламации. Каждая фраза произносится с чувством и пониманием сути произведения, ни одного лишнего движения, каждая пауза выверена, каждый акцент работает. Прекрасен актер Илья Древнов, чей монолог произносится в начале спектакля и задаёт настроение всей постановке. Хороша в роли Инструктора актриса Елена Козина, выходящая между монологами и восстанавливающая на протяжении всего действия темпо-ритмический статус кво. Поскольку премьера «Интуиции» пришлась на сложную историческую ситуацию, финальная реплика Инструктора «Любое решение правильное», звучит довольно двусмысленно, в то время как люди спорят «до хрипоты, до драки», обсуждая злободневную политическую повестку.

«Интуиция»: Небесный суд Александра Цыпкина в «Современнике»
фото: Даниил Примак


Жаль, что перспективы зрительского успеха спектакля сегодня довольно призрачны, не известно, пойдет ли в театр человек, отравленный ежедневными новостями, чтобы смотреть на покойников и слушать их рассуждения о тщетности бытия и не снятых носках. Однако вполне возможно, что ту часть аудитории, которая продолжает вести привычный образ жизни, постановка пьесы модного автора заинтересует. Что ж, Suum cuique — каждому свое.

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