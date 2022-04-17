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«Ходжа Насреддин»: Мы там были, и мы там будем

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17 апреля 2022

Восьмой сезон показов программы «Золотая Маска в кино» открылся кукольным спектаклем «Ходжа Насреддин» в постановке Театра Наций. Его создатели – петербургский режиссер и художник Анна Викторова и проживший много лет в Ташкенте Тимур Бекмамбетов, для которого эта работа – театральный дебют. Спектакль камерный, билеты на него разбираются мгновенно, поэтому выход на киноэкране – прекрасная возможность приобщиться к прекрасному для множества людей из разных городов.

«Ходжа Насреддин»: Мы там были, и мы там будем
фото: TheatreHD

В Советском Союзе Ходжа Насреддин стал популярен благодаря писателю Леониду Соловьеву. Первая его книга «Возмутитель спокойствия» вышла в 1940-м году, потом он прошел войну, работал корреспондентом, а через полтора года после победы Соловьева арестовали по доносу «за террористические настроения в адрес Сталина». Он восемь лет из назначенных ему десяти пробыл в лагере, где и написал вторую книгу о Ходже — «Очарованный принц» – уже более философскую и лирическую.

Выросший на этих книгах Тимур Бекмамбетов, главный пионер и новатор российского кино, постоянно выдумывающий новые жанры и стили, давно мечтал воплотить историю восточного мудреца, авантюриста и фантазера. Он написал пьесу «о свободе, любви и правах человека», сохранив в ней восточный колорит и юмор, присущие первоисточнику, и придумал дать ей жизнь в кукольном спектакле. Театр Наций собрал для этого представления звездный состав актеров. Куклы в постановке говорят голосами Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Инги Оболдиной, Елизаветы Боярской и Евгения Миронова. Последний совместно с актером-кукольником Евгением Шавкуновым удостоился номинации на премию «Золотая Маска» за лучшую актерскую работу. Да, сразу два человека представляют одного кукольного персонажа – Ишака. Кроме того, «Ходжа Насреддин» получил еще три номинации – «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника».

«Ходжа Насреддин»: Мы там были, и мы там будем

Ходжа Насреддин (Хабенский) встречает Ишака, изнывающего от тяжелой работы и мечтающего взлететь. Жадный и глупый хозяин соглашается продать животное, и даже приплачивает Ходже за его покупку. Обретя свободу, Ишак не понимает, как ею распорядиться и становится спутником Ходжи, которого считает сумасшедшим. Вместе они идут к эмиру Тимуру (Вержбицкий), чтобы вызволить из плена жену Ходжи.

Главное отличие театральной пьесы – перераспределение ролей. Леонид Соловьев в книгах явно ассоциировал себя с Ходжой, он, как и его герой, томился от чувства вины по отношению к жене, а также прибегал в жизни к хитростям, чтобы достичь успеха. Например, издал сборник песен и сказок «Ленин в творчестве народов Востока», эпос которого преподносил как перевод с узбекского, таджикского и других языков. Меж тем, его друзья впоследствии утверждали, что он сам придумал все эти тексты. Бекмамбетов переключил акцент с Насреддина на Ишака, который стал в пьесе главным героем. Вся история рассказывается от лица животного, и именно с ним должен ассоциировать себя зритель. А благородный плут и поэт Насреддин становится проводником Ишака на пути очеловечивания в широком смысле этого слова. Шаг за шагом в разговорах с Ходжой, встречая разных людей, переживая жизненные потрясения, Ишак приобретает несметные сокровища – внутреннюю свободу и чувство собственного достоинства и в конце становится самостоятельной личностью, почти таким же, как его учитель.

«Ходжа Насреддин»: Мы там были, и мы там будем
фото: TheatreHD

Художник и режиссер спектакля Анна Викторова – племянница Тимура Бекмамбетова – ученица знаменитого создателя тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе, о котором студия Бекмамбетова не так давно делала прекрасный документально-анимационный фильм «Знаешь, мама, где я был». Вместе с автором марионеток Виктором Антоновым и актерами, управляющими ими, они создают необычный для драматического театра мир, в котором у актеров нет мимики, но масштаб движений настолько мелкий, что зрители забывают, что перед ними куклы. Ишак более эмоциональный герой, не только благодаря изумительной озвучке Евгения Миронова. У его есть подвижные части головы – челюсти и особенно уши, которые отвечают за эмоции. Ходжа более сдержан за счет неподвижного лица и оживает за счет мелких движений рук и поворотов головы. Киноверсия за счет монтажа, смены ракурсов и чередования планов разной крупности дает возможность разглядеть в полной мере то, что в театре увидеть невозможно. И в отличие от большинства киноверсий спектаклей, смена ракурсов не выглядит навязыванием угла зрения и не мешает зрителю быть соучастником творческого процесса, задействовать его фантазию. Ну и только на экране видно, что все куклы похожи на озвучивающих их актеров, даже в Ишаке проглядывает что-то от художественного руководителя Театра Наций. Восточный колорит дополняет замечательная музыка, написанная для спектакля Юрием Потеенко.

«Ходжа Насреддин» растрогает не только тех, кому хорошо знакомы его герои. Тех, то впервые решит с ними познакомиться, ждет настоящее потрясение от этой пронзительной сказки о любви, справедливости и обретении гармонии. В нынешние душные времена такие откровения кажутся почти невозможными. Детям тоже понравится, хотя, возможно, им придется кое-что объяснять. А через пару лет у Тимура Бекмамбетова будет готова анимационная версия «Ходжи Насреддина». Над этим проектом сейчас трудятся аниматоры и кинематографисты из целого ряда стран.

«Ходжа Насреддин» в кинотеатрах с 15 апреля.

«Ходжа Насреддин»: Мы там были, и мы там будем
фото: TheatreHD

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