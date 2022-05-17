«Война и мир» Римаса Туминаса: Дым отечества

Литовец Римас Туминас больше не работает в Театре им. Вахтангова. В начале марта он уехал на родину — сперва в отпуск, а еще два месяца спустя официально ушел с должности художественного руководителя театра, которую занимал с 2007 года. На днях же режиссер, на чьем счету блестящие постановки, сделавшие славу современного российского театра — «Дядя Ваня», «Евгений Онегин», «Маскарад», «Записки сумасшедшего», «Горе от ума» — был лишен государственной премии. Так получилось, что «Война и мир» - его последняя работа в России. Парадоксально созвучный времени спектакль по главному отечественному роману был поставлен 8 ноября 2021 года — к 100-летию Театра им. Евгения Вахтангова. Туминас в нем возвращает произведению Толстого первоначальное значение: заглавие следует читать как «Война и Общество».
Первое, что бросается в глаза, – пустота сцены, не соответствующая, казалось бы, роскошеству дворянского быта XIX века. Минималистичная декорация, придуманная постоянным сценографом режиссера Адомасом Яцовскисом, – одна лишь высокая, под потолок стена. Серый монолит, который иногда перемещается, размыкается или прокручивается вокруг своей оси, постоянно довлея над героями. Более всего это безжалостное пространство похоже на чистилище — бетонную коробку, в которой герои романа — князья, графья и прочие представители российского высшего света, 42 из пяти сотен толстовских героев — оказываются заложниками войны. Хотя ее как таковой на сцене не будет. Как и балов.
фото: vakhtangov.ru
Батальные сцены и балы, столь эффектно отработанные в оскароносной киноэпопееСергея Бондарчука, Туминас не принимает во внимание, привычно смещая акцент в сторону метафизического измерения. Его задача – показать ментальное устройство общества. И война в нем не реальна, она – состояние умов, витает в воздухе, пронизывает мысли и быт людей. В первом акте, в салоне Анны Шерер (Юлия Рутберг), герои сидят на лавке в рядок на фоне серой стены — в ожидании, даже предвкушении войны. Они произносят светские реплики согласно тексту Толстого. Что совсем не похоже на салонное общение, скорее — на произвольную трансляцию тайных чаяний, рассеивание мыслей в воздухе. Затем, согласно хронологии романа, мы узнаем разные семьи: князя Болконского (Евгений Князев) и его детей Андрея (Виктор Добронравов) и Марию Николаевну (Екатерина Крамзина), графа и графиню Ростовых (Андрей Ильин и Ирина Купченко), князя Василия Курагина (Владимир Симонов) с детьми. В каждом доме происходит что-то обыденное: растут дети, задумывается сватовство, зреет юношеская любовь, умирают богатые родственники. Вроде бы нормальная жизнь и простые житейские беседы, но в них слышна надвигающаяся трагедия: то государь упомянут, то Наполеон, то армейская честь и доблесть. Люди, живущие с оглядкой на конфронтацию, несвободны от своих страстей и стереотипов, их мышление косно. Война — в их корысти, хвастовстве, лицемерии, эгоизме и… токсичности по отношению к себе и другим. Но они, как и мы, обычные люди своего времени.
Герои, подобно миру вокруг, серы. Невзрачную палитру одежд изредка взрывает невинно-белый, а беспокойные разговоры нет-нет да и прервет заливистый смех. Это бегают по комнатам дети: Наташа Ростова (Ксения Трейстер) и ее близкие по играм – Соня (Мария Волкова), Николай (Юрий Цокуров), Борис (Николай Романовский). Последние тоже вскоре будут отданы войне и сильно переменятся, а их веселье пробежит наваждением, подобно приятному воспоминанию о прошлой мирной жизни. Вообще, освежить содержание романа в памяти будет не лишним, чтобы понимать, что Туминас взял из Толстого, а что — намерено убрал в подсобку. Не выдумывая почти ничего сверх романа, он отфильтровывает многие события, оставляя многоточия. За кулисой остаются даже такие значимые эпизоды как смерть маленькой княгини, свадьба Пьера Безухова (Павел Попов), его духовые поиски — равно как и счастливый финал, в котором столько надежды на светлую добрую жизнь и воскресение.
фото: vakhtangov.ru
Энциклопедия русской жизни в пересказе Туминаса выглядит совсем не так, как мы привыкли думать, особенно — в свете последних событий. Собственно, Толстой и писал, порицая свет, не скупясь выдавал диагнозы, но нас учили видеть другое — что-то такое, чем можно гордиться. Духовные поиски Пьера, силу характера князя Андрея, гуманизм Марии Николаевны, жизнелюбие Наташи… А эта «Война и мир» звучит как эпитафия, приговор, оставляющий ощущение горечи. Куча надломленных судеб — людей, семей и целого социума, покалеченного войной. Ростовы остаются без дома, Софья — без жениха, князь Андрей умирает на руках Наташи, горят дома, рушатся связи, ненависть поражает души и низвергает в безумие недавно элегантных салонных сплетниц, таких как, например, княгиня Перонская (Людмила Максакова) с канистрой бензина. Пять часов с двумя антрактами (во время кинотрансляции у зрителей также будет возможность выйти из зала), и в итоге — беспросветный конец, отсутствие перспектив, не только для героев романа — для нас нынешних. Что остается у людей, когда война отбирает будущее? Только воспоминания.
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