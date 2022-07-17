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«Школа жен» театра им. Маяковского: Ждал меда - выпил яда

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17 июля 2022

Проект «Золотая маска в кино» продолжает снимать на камеру и показывать в кинотеатрах страны лучшие драматические спектакли прошлого года. Не просто лучшие, а последние лучшие, учитывая, что происходит с театром сейчас. Толкующий о внутренней свободе и правах человека «Ходжа Насреддин» Театра Наций. Антивоенная и антиимперская «Война и мир» Римаса Туминаса, покинувшего пост художественного руководителя театра Вахтангова. «Дон Жуан. Генеральная репетиция» в театре им. Фоменко — фантасмагория Дмитрия Крымова, также уехавшего из страны. Каждый сеанс как прощание: очевидно, что постановки, о которых идет речь, без своих авторов долго на сцене не проживут. Сегодня мы приглашаем посмотреть спектакль «Школа жен», последнюю работу в России Миндаугаса Карбаускиса, 11 лет руководившего Московским академическим театром им. Маяковского.

«Школа жен» театра им. Маяковского: Ждал меда - выпил яда
фото: Денис Жулин

Спектакль поставлен к отмечающемуся во всем мире 400-летнему юбилею со дня рождения Мольера. Пьесу «Школа жен» Мольер написал после женитьбы на юной актрисе Арманде Бежар. Она была на 20 лет младше, об их связи много судачили, поговаривали даже, что она является дочерью Мольера. И, словно отзываясь на эти слухи, будучи человеком самоироничным, комедиант написал стихотворное произведение, главным героем которого сделал старого опекуна Арнольфа, который собирается жениться на своей воспитаннице, не ведая того, что у девушки появился молодой поклонник.

Карбаускис взял для постановки пьесу в вольном переводе Дмитрия Быкова, сделанном им в 2012 году. Это адаптация текста с небольшими сокращениями и привязками к современности. Классический перевод Василия Гиппиуса слишком тяжеловесен, современный зритель от такого языка отвык. У Быкова же совершенно потрясающий слог — современный, живой, человеческий, и это, конечно, пошло драматургии на пользу. Текст Дмитрия Быкова фактически является отдельным персонажем спектакля, обеспечивающим добрую половину успеха этой постановки. Каждый пассаж – россыпь блестящих рифм и вкусных фраз («И даже мудрецу порой случается к венцу вести овцу»). Актеры не читают стихи, а разговаривают ими. Стройный ритм производит магический эффект, заставляющий на выходе из зала продолжать говорить этим стихотворным размером, посмеиваясь в рифму над собой и окружающими.

«Школа жен» театра им. Маяковского: Ждал меда - выпил яда
фото: Денис Жулин

Быков добавляет в вечный сюжет щепотку актуальности, например, гостей из Америки ворчливый герой характеризует словами «Вся дрянь оттуда к нам стекается теперь». А еще автор остроумно вплетает в свои строки цитаты из Пушкина. Описывая свою воспитанницу, Агнесу Арнольф говорит: «Ни взглядов дерзостных, ни дерзостных словес – чистейшей прелести чистейший образец», а сама Агнеса отправляет возлюбленному письмо, начинающееся со слов «Я к Вам пишу, чего же боле». Эти элементы словесной игры привносят в текст дополнительные смыслы и обаяние. В остальном же это чистый Мольер, и хотя пьеса была написана им четыре века назад, те коллизии, которые испытывают персонажи, остаются нам абсолютно ясны и вызывают живое сочувствие.

Главную роль, опекуна Арнольфа, человека старой формации, блестяще играет Анатолий Лобоцкий. Его герой воюет с самим собой и не понимает, что девочка, которую он растил для себя, его не любит. Это человек, уверенный в том, что «Равенства в природе нет нигде» и, стало быть, право диктовать условия принадлежит сильному. Считая себя высоконравственным человеком, Арнольф пытается вылепить из молодой девочки идеальную для себя жену. В одной из сцен Арнольф заставляет Агнесу читать вслух «Свод строгих правил для достойной жены», но перебивает ее в начале каждой фразы, ибо каждый пункт руководства знает наизусть и сам спешит высказать нравоучения грозным повелительным тоном. Правила эти уморительны. Одно из них гласит: «Коль свет одобрит ваше платье и украшение к тому ж, а муж пошлет ему проклятье, то будет прав не свет, а муж». Другое: «Для женщин грамотность опасна, а то еще напишет чушь. Коль будет нужно ей, прекрасно любую чушь напишет муж». Или вот еще одно суровое предостережение: «Коль хочешь мужу быть любезна, благодари его за гнет, а то тебя поглотит бездна и никогда не отрыгнет». Мужчина, произносящий эти слова, вызывает одновременно и негодование, и усмешку, и жалость. Но герой был бы презренен и смехотворен, если бы им в самом деле не двигала любовь и страх потерять девушку, ожиданию которой он отдал столько лет. Анатолий Лобоцкий тоже признается, что к своему персонажу испытывает самые теплые чувства.

«Школа жен» театра им. Маяковского: Ждал меда - выпил яда
фото: Денис Жулин

Прекрасная актерская находка «Школы жен» — исполнители молодых влюбленных. На роль Агнесы режиссер взял замечательную сладкоголосую Наталью Палагушкину, комично обыгрывающую не самые смешные черты характера своей героини – чистосердечность, честность, отвагу. Ее избранника Ораса играет ученик первой творческой мастерской Миндаугаса Карбаускиса — обаятельный и пока что малоизвестный Станислав Кардашев. В Орасе просто кипит жизнь, его ведет влюбленность и молодость, и артист играет пылкого юношу с большим удовольствием и куражом. Второстепенные герои — слуги, американские гости и священник, в уста которого Быков вложил одну из самых крамольных и изысканных острот – тоже очень выразительны.

Визуально постановка соответствует тексту, то есть решена с большим изяществом. Неброские, но добротные костюмы героев, придуманные Марией Даниловой, сделаны в одном стиле и выполнены очень подробно, с кучей застежек, пуговиц, рукавами, воротничками. Напротив, сценические декорации просты и условны, никаких предметов, лишь трехчастный дощатый подиум под сильным наклоном к зрительному залу, скрывающий дальнюю часть сцены. Оттуда, а не из-за боковых кулис появляются, выпрыгивают в действие актеры. Ближе к финалу пространство преобразуется в условную церковь, появляется декоративный задник, обозначающий арочные дверные проемы и скамейки, на которые в конце представления, изображая примирение, садятся все действующие лица комедии. Сценографией занимался известный сценограф Зиновий Марголин, белорусско-российский художник, работавший во множестве театров от Табакерки до Мариинки, многократный номинант и лауреат «Золотой маски».

«Школа жен» театра им. Маяковского: Ждал меда - выпил яда
фото: Денис Жулин

Мольер считал, что заставить порядочных людей смеяться – дело нелегкое. С тех пор ничего не изменилось. Порядочным нужен тонкий юмор. «Школа жен» театра им. Маяковского с этой задачей справляется.

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