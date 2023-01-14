Гадкий я: «Кто боится Вирджинии Вульф?» в Театре Наций

В декабре состоялась премьера нового спектакля Театра Наций«Кто боится Вирджинию Вульф» по пьесе трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Эдварда Олби. Эта психологическая драма, написанная в начале 1960-х, сразу обрела оглушительный успех на Бродвее, а снятый в 1966-м одноименный фильм с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном получил пять премий «Оскар». Пьеса до сих пор является хрестоматийным произведением для любого англоязычного театра. У нас ее ставил Валерий Фокин в 1992-м в театре «Современник», главные роли сыграли Галина Волчек, Валентин Гафт, Марина Неёлова и Александр Кахун. Запись телеверсии спектакля доступна для всех желающих. В «Театре Наций» решили освежить классику, также пригласив на главные роли известных актеров.
фото: Театр Наций
Евгений Миронов и Агриппина Стеклова играют университетского профессора истории Джорджа и его жену Марту, дочь ректора. Все действие происходит в их доме, куда они возвращаются среди ночи после преподавательской вечеринки, уставшие и слегка нетрезвые. Стоит им переступить порог, как начинается словесная дуэль, а затем, когда Джордж уже собирается спать, Марта обрушивает на него новость: сейчас пожалуют гости. Это новая в колледже пара, которую она пригласила во время вечеринки (имен — не запомнила). Молодую чету играют Мария Смольникова и Александр Новин. Ночные посетители – учтивый преподаватель биологии Ник и его жена Ханна — с первой секунды оказываются в этической ловушке, становясь сперва невольными свидетелями отвратительного семейного шоу, а затем и участниками изощренных психологических игрищ хозяев. Стоило бы сразу уйти, но намеки на зависимость молодых кадров от отца Марты удерживают их. «Вам оказана великая честь», поэтому если имеете карьерные амбиции — придется потерпеть.
Режиссер Данил Чащин, как и в предыдущем спектакле «Живой Т.» по пьесе Толстого «Живой труп», продолжает исследовать разлагающиеся и токсичные семейные отношения. В целом постановку можно назвать канонической, хотя, если хорошо знать оригинальный текст, можно услышать небольшие отличия: реплики острее заточены и звучат более современно. Не «какое убогое жилье», а «ну и дыра». Не «ноль без палочки», а «нюня без яиц». Видимо, оригинальные колкости в наше время звучит недостаточно оскорбительно. Поэтому в уста Марты, желающий пощекотать нервы мужу, вкладываются и более серьезные обороты: «Ты мягкий, на какашку похож». А в середине спектакля можно даже услышать «Дед, пей таблетки» — что, впрочем, никакой политической подоплеки не несет.
фото: Театр Наций
Все первое действие на сцене разыгрывается смачная черная комедия — не чета лирической, даже на первых минутах нежной версии «Современника» (или той же экранизации, выполненной в манере исключительной драмы). В зале сперва все время слышится смех. Актеры играют гротескно — особенно, разумеется, Мария Смольникова, изображающая не шибко умную женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Актриса все время дергается, суетится, варьирует голосом вверх и вниз, срывает аплодисменты, исполняя отвязный пьяный танец (выглядит не хуже, чем знаменитый танец Уэнздей из сериала Бертона). Марта в исполнении Агриппины Стекловой – яркая рыжая бестия, почти безумная, но ничуть не вульгарная: она меняет наряды, принимает позы и наносит точные болезненные вербальные удары супругу. Стеклова — главный движок спектакля, она высекает искры даже из немного вялого партнера.
Евгений Миронов выглядит немного уставшим, хотя в его прочтении персонажа тоже есть важная нота: его Джордж – отвратительный тип, ничуть не похожий на жертву психологического насилия. Пущенные в него стрелы он отправляет не только вслед Марте, но от обиды готов вымещать злость и на окружающих. Александру Новину досталась сложнейшая роль в квартете: вроде бы Ник здесь самый спокойный и рассудительный, сперва стремится разрядить обстановку, а затем «выйти сухим из воды». Он тоже пытается манипулировать, но быстро попадает под прямую агрессию старшего коллеги, спешащего доказать, что он такой же, просто скрывает грязь под маской приличия. Смотри же: и женился ты не по любви, и в колледже намерен копать под всех, и жену мою хочешь трахнуть ради карьеры.
фото: Театр Наций
Сценограф постановки — Максим Обрезков из Театра им. Вахтангова, который, в частности, создавал художественный мир спектаклей Римаса Туминаса и Юрия Бутусова. Декорации его графичны: много острых углов, раздвижные стены и черные прямоугольники окон. Обстановка гостиной минималистична, но изысканна: диван, бар, проигрыватель пластинок, пальма в кадушке. После антракта останутся только диван и черный задник, что подчеркивает и смену настроения, и опустошенность героев. Всю ночь они мучали друг друга, подавляя, провоцируя, не давая опомниться. Да так, что не вызывали ни капли сочувствия. Не уважающие себя люди, чья жизненная энергия добывается лишь ценой чужого позора. «Я тебя таким живым давно не видела», — говорит Марта Джорджу. Запущенный случай для психотерапевта, конечно.
В Соединенных Штатах когда-то эта пьеса имела сильный резонанс. Она воспринималась в том числе и как критика общества 1960-х. В фильме Майка Николса одним из главных героев выступал льющийся рекой алкоголь: это он заваливает камеру, заставляет героев корчить гримасы на крупных планах, сбрасывать шкуры приличий и выплескивать друг на друга накопившееся за жизнь разочарование. В постановке российской труппы напитки менее значимы и играют формальную роль (да и вообще, как и в любом спектакле, здесь больше условности). Зато эмоциональный накал от игры классных актеров в одном с тобой помещении очень силен, воздействие мощно — и в какой-то степени даже разрушительно. За волной смеха в первом акте вас может догнать и эффект узнаваемости: ведь предлагаемая история универсальна и стара как мир. Игры, в которые играют люди, бывают чудовищны. И порой причина – огромное неуважение к себе, подсознательная убежденность человека в том, что он не заслуживает быть счастливыми. И чувство вины, закапываемое вглубь себя, — туда, где оно превращается в гной. И тогда человек может одновременно и любить, и смертельно ранить тех, кого любит.
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