«Бегущий за ветром»: Лучший российский региональный спектакль на сцене Театра Наций

В Театре Наций прошли гастроли спектаклей–победителей XIX Фестиваля
театров малых городов России. В рамках мероприятия Альметьевский татарский государственный драматический театр представил постановку «Жил Артыннан / Бегущий за ветром», победившую в номинации «Лучший спектакль большой формы». Лауреатов определяло жюри во главе с заслуженным деятелем искусств РФ Николаем Колядой. В состав жюри вошли народная артистка РФ Ольга Остроумова, режиссер Алексей Федорченко, драматург Ярослава Пулинович и ведущие театральные критики России.
Пьеса написана по мотивам вышедшего в 2003 году одноименного роман Халеда Хоссейни
— американского писателя афганского происхождения. Книга, признанная литературным бестселлером, рассказывает трогательную и животрепещущую история дружбы, преданности, предательства и искупления. Действие начинается в 1970-х в Кабуле и охватывает почти 30 лет. Главные герои – два мальчика, Амир (Эльмир Нургалиев
) и Хасан (Айрат Мифтахов
), которые живут в Кабуле до свержения монархии. Отец одного — пуштун, он принадлежит к местной аристократии, у другого — к азарийцам, презираемому национальному меньшинству. Они живут в одном доме, оба — выкормлены одной женщиной. Только один — хозяин, а другой — слуга. Однажды, во время соревнования по запуску воздушных змеев, Амир увидел, как над Хасаном издевается его старый недруг, юноша Асеф (Раушан Мухаметзянов
), отличающийся националистскими взглядами и склонностью к садизму. Из страха юноша не вмешался, даже когда Асеф изнасиловал Хасана. Амир никому не рассказал, что произошло и, испытывая чувство вины, решил прекратить их отношения, совершив еще один подлый поступок: выставил Хасана вором, чтобы выгнать его с глаз долой.
Повествование ведется от лица взрослого Амира (Динар Хуснутдинов
), которого прошлое преследует всю жизнь. После прихода к власти исламистских радикалов, его семья переезжает в Соединенные Штаты Америки, но судьба дает ему возможность искупить вину и вернуться в Афганистан, чтобы спасти сына Хасана.
Мощная литературная основа в адаптации Мэттью Спенглера
– одна из главных причин успеха «Жил Артыннан». Однако не единственная, потому что и сделан спектакль эффектно, а сыгран — ярко. Режиссер — народный артист Российской Федерации Камиль Тукаев
, обладатель театральной премии «Золотая маска» (2019) в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в спектакле «Антигона» Воронежского Камерного театра. В ролях – преимущественно молодые и даровитые актеры, играющие с большой отдачей. Спектакль мелодраматичный, эмоциональный, но при этом и многослойный: в нем находится место не только личным драмам, но и историческому контексту, и важным, особенно для восточных стран, культурным и социальным аспектам. Например, вопросы кровных уз, тема чести и доброго имени, непреодолимый страх позора.
История рассказывается при помощи большого количества музыки и многочисленных пластических сцен: актеры поют и танцуют, изображая кадры из индийского фильма, который смотрят дети в довоенном Кабуле; кружатся в национальных танцах афганские беженцы в Штатах, не растерявшие своей идентичности; дети запускают воздушных змеев, а стуком пальцев по полу очень похоже изображается ливень. Временные и географические границы преодолеваются без усилий, этому способствует выразительная сценография Ольги Кулагиной
, построенная во многом на световых решениях. Единственная на весь продолжительный спектакль декорация – суровая каменная стена с оконным и дверным проемами, на которую ненавязчиво проецируются разные картинки – тенистые деревья уютного восточного дворика, играющие дети, красный мост Сан-Франциско или еще какие-то подходящие по смыслу и настроению изображения.
Еще одна важная для зрительского опыта вещь — спектакль играется на татарском языке. Размеренный синхронный перевод на русский в один наушник не мешает слушать естественные интонации исполнителей, и два параллельных канала дают дополнительный звуковой объем, что удивительным образом обогащает восприятие. Остается только поздравить Татарстан и Альметьевск с фактом существования в нем такого замечательного живого театра, с прекрасными репертуаром и труппой, достойными взыскательной публики одного из самых престижных театров Москвы.
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