Вставай, Наташ, всё пропало: «Наташа» в «Театре Наций»

25-27 октября на малой сцене Театра Наций прошла премьера спектакля Светланы Земляковой «Наташа» по пьесе московского драматурга Марины Крапивиной. Это история о том, как в жизнь интеллигентной столичной семьи — высокомерной, пассивной и непрактичной — врывается витальная молодая провинциалка с тяжёлым прошлым. Рассказываем, как второй спектакль сезона связан с произведением Чехова и почему опасно впускать в дом незнакомых людей.
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций
Семья Кирилловых живёт в доме на Тверской. В советское время здесь выдавали квартиры только энкавэдэшникам, выдали и Алексею Владимировичу, который тридцать лет руководил кафедрой марксизма и ленинизма. Он тогда держал в страхе весь подъезд, но несколько лет назад умер, и квартира в элитном доме осталась его жене и детям. Жена – пожилая статная дама Ольга Сергеевна (Наталья Павленкова), дети - Андрей (Станислав Беляев) и Маша (Илона Гайшун) – молодые люди, которые выросли, но взрослую самостоятельную жизнь, кажется, начать так и не сумели: оба живут с матерью, Андрей нигде не работает, спит с соседкой по лестничной площадке и мечтает стать писателем, а Маша закончила учиться и теперь ведёт вебинары по психологии. Частенько к ним сюда захаживает общий друг Марк (Александр Девятьяров) – современный художник, который ради денег рисует котиков и собачек, а настоящим искусством занимается «дома в свободное время», он же лучший друг Андрея и любовник Маши, а для Ольги Сергеевны почти как сын. Вчетвером они ведут богемный и беззаботный образ жизни: бездельничают на даче, еду покупают не в магазине, а там, «где получше», слова выговаривают исключительно правильно. Этакие чеховские интеллигенты XXI века, оторванные от жизни и мечтающие о великих делах и настоящем искусстве, но не умеющие работать и совсем не разбирающиеся в быту: Кирилловы вот даже не могут сходить в МФЦ.
Но однажды в их жизнь врывается юная Наташа (Алёна Разживина) – девушка в спортивном костюме и с фингалом под глазом: некогда она была сиделкой у умирающего Алексея Владимировича, а теперь осталась без крыши над головой. Маша её подобрала где-то на вокзале и решила приютить. Наташа много рассказывает о прошлом, и истории её звучат очень страшно, даже несколько неправдоподобно: росла в детдоме после того, как отец не потушил сигарету и устроил в доме пожар, потом якобы вышла замуж за немца, который был на 15 лет старше, жила в Германии, а вот сейчас, когда он умер, вернулась. Верят ей Кирилловы или нет, в конечном счёте не имеет значения: важнее то, что они её принимают (хоть и поначалу смотрят как на экзотическое животное), и она проникает в пространство их жизни – сначала с опаской, а потом с воодушевлением, с искренним желанием стать наконец-таки нормальным человеком.
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций
Весь спектакль в целом оказывается историей о том, как люди взяли и поменялись ролями: Наташа в итоге стала хозяйкой квартиры и главой семейства, а Кирилловы потерялись во времени и упустили счастье, которое мелькало где-то на горизонте. При этом виноватых нет и быть не может: у каждого – своё горе, своя судьба и своё разбитое корыто. А ещё прошлое, которое решительно влияет и на жизнь человека, и на окружающий их мир. Прошлое страны в пьесе Марины Крапивиной – это одновременно советская эпоха и русская классическая литература. Герои проживают как будто уже известные судьбы: на сцене будет мерещиться то «Война и мир», то «Вишнёвый сад», то «Три сестры». Последние – больше всего: Маша, Андрей и Марк, прямо как сёстры Прозоровы (но которые добрались-таки до Москвы), мечтают о семейном счастье, а вместо него появляется суетящаяся и безвкусно одевающаяся Наташа. В чеховском тексте на ней было розовое платье и зелёный пояс, а здесь вместо пояса – ярко-зелёные носки.
Постановщица Светлана Землякова литературный контекст пьесы специально подчёркивает: на краю сцены на протяжении всего спектакля пылятся стопки старых книг, которые Маша называет хламом и которые никто не читает. Лишь изредка Наташа откроет Толстого или Андерсена, озвучит первую попавшуюся на глаза строчку – и вмиг окажется, что в этих никому не нужных фолиантах уже написано про её судьбу и про судьбу всех остальных в этой квартире. Даже «раб», которого «всю жизнь выдавливал из себя» Чехов, здесь есть. Уже нет крепостного крестьянства, но маячит за спиной призрак советской империи, порождающий страхи и недоверие; поэтому и красный цвет здесь болезненно-яркий и бросается в глаза – в одежде, на губах или женских туфлях.
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций
С появлением Наташи мир кирилловской квартиры на Тверской стремительно распадается, заполняется хозяйственной деловитостью и теряет очарование. Андрей вместо мальчика «Юрдена» превращается в тюфяка «Дрюшу», Ольга Сергеевна погружается в беспамятство, а некогда чистая любовь Марка и Маши отступает, оставляя их в пустыне взаимного разочарования. Только Наташа пытается остаться на плаву и построить удачную жизнь, но и ей это едва ли удастся: по мере приближения к финалу стены квартиры меняют местоположение, подчеркивая растущие чувства непостоянства и одиночества. Дом все больше напоминает пустую утробу, не способную ничего породить: один не может стать настоящим писателем, другая не в состоянии зачать ребёнка. Всё постепенно затухает, и «Наташа» ставит нашему времени один страшный диагноз за другим: атрофия воли, бесплодие, сердечная недостаточность.
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