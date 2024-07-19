Расскажите о себе: моноспектакль актёра Ивана Дергачёва «Спектакля нет»

Несмотря на то, что большинство столичных театров летом берёт паузу, кое-где зрителя ждут и в июле: например, на сцене Центрального дома клуба железнодорожников постоянно играется несколько постановок и периодически даже обновляется репертуар. Мы побывали на одной из недавних премьер в ЦДКЖ и посмотрели моноспектакль актёра труппы МХТ им. ЧеховаИвана Дергачёва, в котором тот со сцены делится историей своей жизни. Эта работа называется «Спектакля нет» и в строгом смысле слова, правда, спектаклем не является, но новаторской её тоже назвать нельзя. Рассказываем, каким получился этот амбициозный, но при этом очень личный проект начинающего актёра.
фото: Пресс-служба спектакля
Наверное, хотя бы раз в жизни все представляли себя центром какого-нибудь произведения искусства — книжки, которая превратила бы серые будни в захватывающий сюжет, или спектакля, где следить за перипетиями твоей собственной жизни было бы интересно не только тебе самому, но и целому зрительному залу, заполненному незнакомцами. Да что уж там, кому бы не хотелось, чтобы о нём или о ней поставили бы спектакль: это приятно, греет душу и повод для гордости, а из минусов здесь только тот факт, что доступна такая роскошь людям либо необыкновенным, либо просто-напросто очень известным. Правда, бывает и по-другому: актёр Иван Дергачёв (он семь лет служит в МХТ им. Чехова, а в кино играл, например, одну из второстепенных ролей в «Праведнике» Сергея Урсуляка) решил не ждать ни популярности, ни больших предложений и сам придумал, как рассказать со сцены о себе. Пока МХТ в отпуске и там спектакля нет, есть время попробовать что-то совсем новое, тем более что в таком авторском моноспектакле ты сам себе хозяин и говорить можно, видимо, обо всём, о чём душа пожелает.
Называется постановка «Спектакля нет» ещё и потому, что Иван Дергачёв — актёр не самый молодой, но до сих пор «начинающий»: на улицах его не узнают, в фильмах не замечают даже друзья, а в театре ему, как правило, достаются роли либо маленькие, либо совсем без слов. Опять же, чем не повод взяться за собственную карьеру и не сочинить такую пьесу, где говорить будешь только ты и никого, кроме тебя, на сцене не будет! О чём рассказывать? Да просто о том, что происходит в жизни: о разочарованиях, о детстве, об учёбе (у Дергачёва, тем более, не только театральный институт, но и военное училище), о том, как грустно, когда идёшь за мечтой, а ничего особенного из этого не получается. В общем, хотелось «рассказать о себе» — и, видимо, спектакль задумывался именно с такой формулировкой, потому что на протяжении всех двух часов автор следует ей очень буквально.
фото: Пресс-служба спектакля
Формат, который выбирает Дергачёв для рассказа, не совсем театральный: большую часть времени актёр стоит перед зрителями или ходит по пустой сцене, произнося монологи (на заднем плане находится только одна статичная декорация — шесть дверей и висящие на ней плащи и маски). По ходу действия он постоянно обращается в зал, разговаривает со зрителями, а ещё иногда самостоятельно разыгрывает пантомимы, примеряя одну за другой маски с декорации. Таким образом, рождается своеобразный микс передачи «Линия жизни», актёрских этюдов и стендапа: действие движется от одного комического эпизода к другому, периодически прерываясь на лирические отступления. В этом плане спектакль можно похвалить за цельность, а поругать — за некоторую затянутость, потому что к такому формату зритель довольно быстро привыкает и постепенно начинает предвидеть, что случится дальше. Описывать детали советского быта у актёра получается, скорее, увлекательно, а вот шутки звучат разные (иногда выходит забавно, иногда — на любителя) и создаваемые образы, хоть воплощаются живо и с мастерством, оказываются довольно-таки типичны: тут будут и классический чудаковатый преподаватель из театрального, и пьяные военные, и строгий отец, и гуси, которых на первом году обучения показывают все студенты-актёры (и потом видео с такими экзаменами, кстати, набирают миллионы просмотров).
Наверное, одним из ориентиров для Дергачёва в работе над этой постановкой были спектакли Евгения Гришковца, и интересно, что сходство здесь можно увидеть не только том, как актёры преподносят свои истории, но и в их собственных биографиях: оба они выросли в Сибири и оба были военными, хотя впоследствии с этой профессией завязали. Гришковец, правда, всё-таки проводил черту между собой и своим героем, отчего и стал голосом целого поколения, в то время как Дергачёв внимание зрителя на этом различии совсем не акцентирует.
фото: Пресс-служба спектакля
А ещё важно сказать, что в «Спектакля нет» актёр постоянно подшучивает над своей неуспешностью — и не только в эпизоде, когда рассказывает о том, как его не берут сниматься в кино, но и тогда, когда зал не реагирует на очередную шутку, — так что в конце концов вырисовывается настоящий портрет человека, оказавшегося в кризисе, будь то кризис творческий, карьерный или среднего возраста. И несмотря на некоторую нарциссичность такого моноспектакля (в кульминации актёр, ни больше ни меньше, сравнивает себя с Гамлетом), в некоторых интонациях здесь проступают и принятие, и самоирония: всё-таки признаться себе, а потом и зрительному залу в том, что за 37 лет ничего великого ты не совершил, — дело не из простых.
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